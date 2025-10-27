9月に開催された第30回釜山国際映画祭（略称BIFF）。1996年に韓国第二の都市である釜山在住の映画人たちによって誕生した韓国初の国際映画祭は、今や専用劇場”映画の殿堂”を有するアジア最大級の映画祭に成長した。今年は30回を記念して、さまざまなイベントが催されたが、中でも目立ったのが韓国を代表する俳優イ・ビョンホンの活躍だ。

【画像】映画『No Other Choice』でのイ・ビョンホン



釜山国際映画祭での記者会見 ©2025BIFF

大ヒット・ドラマ「イカゲーム」のフロントマン役で世界に名を轟ろかせ、最近でも「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の声優を務めるなど、今や国際的なスターとなったイ・ビョンホン。今年は開幕式の司会を単独で担当し（例年男女二人で行っていた）、さらに開幕作であるパク・チャヌク監督作『NO OTHER CHOICE』（原題：어쩔수가없다。「仕方がない」の意。2026年3月日本公開予定）の主演でもあり、記者会見、上映後のQ&A、オープントークなど幾つもの企画に登場。

中でも映画祭の人気企画である「アクターズ・ハウス」では、1991年のデビューから35年間の演技人生をじっくりと語った。会場となった東西大学ソヒャンホールに別会場から駆けつけたビョンホンは、10分ほど遅れて登場。「渋滞に巻き込まれて、トイレに行くのを我慢してやってきました」と挨拶して、1000人もの観客を沸かせた。

“兵役の代替服務”と転機となった『JSA』出演

1970年生まれのビョンホンは、大学生だった1990年に韓国の公共放送KBSの公募タレントに採用され、翌91年にドラマで俳優デビューした。

「自分は俳優になることを幼い頃から夢見てたわけではなく、母の友達がオーディションに応募したんです｡それまで、演技をしたこともなかった」

BIFFが30回ということで、30歳の時に何をしていたかという質問には、「その少し前に父が亡くなり、経済的に厳しく、家で稼げる人間は私しかいませんでした。そこで（兵役の代わりに）城南市建設管理公団の公益要員として6か月間勤めていました。当時はそういう人が多かったんですね」と明かした。これは韓国では父がいない家庭の長男は兵役の代替服務が可能だった時代という意味だ。今はこの制度は廃止されている。

「任務が終わる直前、パク・チャヌク監督の『JSA』（2000）のシナリオをもらったんです」

韓国と北朝鮮の共同警備区域を舞台にした『JSA』は、それまでヒット作のない若きパク・チャヌクにとって起死回生の一作だったが、第一印象は悪かったと言う。

「初対面のパク監督はポニーテール姿。私は個人的にその髪型が苦手だったので、印象が悪く、この人とは一緒に仕事をしないだろうと思ったんですよ」と語って笑わせた。結果的に韓国軍兵士役を引き受けたところ、興行的にも批評的にも大成功し、それまで映画ではヒット作のなかったビョンホンにとっても出世作となった。その後、二人は2004年のオムニバス映画『美しい夜、残酷な朝』の一編「cut」を経て、『NO OTHER CHOICE』では21 年ぶりにタッグを組んだ｡

新作『NO OTHER CHOICE』はブラック・コメディ

「長い間演技をしているはずなのに、パク・チャヌク監督との仕事では新しい発見があります｡よく私も映画監督をやってみたらと言われることがあり、パク監督からも言われたことがありますが、パク監督がどれだけディテールにこだわって作業するかを間近で見ていると､自分にはここまでのことは出来ないと思います｡とにかくクリエイティブでアイデアが豊富だし、大量の仕事をこなしている。単純に奇抜なアイデアを考えることは他の人にも出来るでしょうが、パク監督のそれにはちゃんと意味も込められているんです」

『NO OTHER CHOICE』は、製紙会社をリストラされた真面目な男が再就職に必死になるあまり、ライバルを次々と殺していくというブラック・コメディだ。原作はアメリカの作家ドナルド・E・ウェストレイクの『斧』（邦訳は文春文庫＝品切れ中）。

「この映画で好きなのは、最初の方で光が反射するシーン｡セリフを言いながら歯を痛がる動作もしていて、何気なく見えますが、見た目以上に難しかった。自然にセリフが出るようになるまで完璧に覚えないといけない｡映画ではなんてことなく見えるシーンでも、実はそういう背景があります。方言や英語のセリフは言葉を頭で考えていると、感情表現が出来ません。言葉が口から自然に出るようになるまで練習して叩き込みます」と完璧主義の一端を垣間見せた。

子供の頃は歯を見せて笑わないようにしていた

スターらしい華やかさと、エリートからゲスな犯罪者、さえない庶民から王様までこなす演技の幅広さを備えた韓国随一の俳優と言えるビョンホンだが、コンプレックスもあると話す。ビョンホンのトレードマークとも言える長く白い歯だが、それを見せることが苦手だったと言うのだ。

「子どもの頃は、歯を見せて笑わないようにしていました。唇が厚めだったので、ゴリラとあだ名されていたんです。自分の声も、あまり好きではありませんでした。母方の親族がアメリカに移住していたので、昔は家族でカセットテープにメッセージを録音して小包で送っていたのですが、自分の声を聞くのが嫌でしたね。でもデビューしたら、声がいいとか笑顔がいいとか言われるようになった。だから短所だと自分で思っていたことが、後に大きな武器になることもある、と後輩の俳優たちには伝えています」と明かした。ビョンホンはよく響く低音の美声の持ち主だと思うが、もしかすると子供としては落ち着き過ぎていたのかもしれない。

『G.I.ジョー』（2009）をきっかけに、『REDリターンズ』（2013）などハリウッド映画にも進出しているビョンホン。アメリカのトークショーに出演する際には流暢な英語でトークもこなしているが、生放送や生のステージはかなり緊張するという。

「特に海外のプロジェクトは今も慣れないし緊張しますね。『G.I. ジョー』の時は、『グッド・バッド・ウィアード』（2008）、『アイ・カム・ウィズ・ザ・レイン』（2009）と時期が重なって、出演をどうするか悩みました。パク・チャヌク監督は『やってみたら？』と言うし､『グッド〜』のキム・ジウン監督は『そんなのやめとけ』と言うんです。アクションも必要だったので肉体的にも非常に大変だったけれど、結果として全部引き受けてしまいました。やらないより、やって後悔した方がいいですから」

アカデミー賞授賞式直前、アル・パチーノにした質問

そのチャレンジ精神と努力が今の地位を築いたのだろう。この人の話を聞いていると、芸能界でなくても成功しただろうと思わせるものがある。さらに面白いエピソードも明かしてくれた。それは2016年のアカデミー賞授賞式でプレゼンターをした時のこと。

「アカデミー賞の前に、アル・パチーノさんと食事をする機会があったんです。そこで『授賞式でどうしたら緊張しないですみますか？』と聞いたところ『自分も緊張するよ』と言ってくれました。そして『カメラの前で演技するのは緊張するか？』と聞かれたので、『しない』と答えたら『それなら授賞式のカメラの前でも、誰かになりきって演技をするつもりでステージに上がればいい』とアドバイスをくださいました｡でも当日、マイクの前で『ハロー、イ・ビョンホンです』と自分の名前を名乗った途端に、キャラクターが作れなくなって失敗しました。緊張するのは、舞台の経験がほとんどないからかもしれないですね」と笑った。

自分の好きな出演作として『甘い人生』（2005）、『夏物語』（2006）、『悪魔を見た』（2010）をあげた。どれもキャラクターが好きだが、初恋を振り返る『夏物語』の主人公が本来の自分に近いと思う、とのこと。

演技を学ぶ学生にしたアドバイス

「アクターズ・ハウス」の終盤は、観客との質疑応答に。演技を学ぶ学生からの「演技に入り込めないときにどうすればいいか」と言う質問には、「緊張するとリミットが生まれてしまうので、本番前にストレッチや軽い運動をしたり､スタッフと仲良くして冗談を言い合うとか､なんでも良いので自分自身をリラックスさせてみて｡それから出すべき感情に集中するとやりやすいですよ」と具体的にアドバイス。さらに「テレビドラマの場合ははっきり、時には過剰なくらい感情を見せることもある。一方､映画は感情を内側に持っていれば、やり過ぎなくてもそのまま観客に伝わるものです。感情を訴えようなどと思うと、スクリーンの前の観客が不快になることもありますよ」とテレビと映画の演技の違いを語った。

俳優業の不安定さに打ち勝つことについては「この話は後輩によくするのですが､俳優というのは待つことが職業｡一つの作品が終わったら、次にいつオファーが来るかわからない｡でも仕事を待っている間は準備の時間なので、休んでいる暇はありません。英語を学んでもいいし、小説や本を読むのも良いので、次の仕事のために備えてください。そうすれば不安も解消されます」と語った。これは俳優でなくても、刺さるアドバイスだと思う。

“韓流四天王”でイ・ビョンホンだけが第一線に居続けられる理由

このビョンホンの話を聞いて思い出したのが、約20年前、第一次韓流ブームの頃に韓国の芸能関係者に取材した際に聞いた、「今、日本では韓流四天王と言われているけど、残るのはイ・ビョンホンだと思いますよ」という言葉だ。当時、ヨン様ことペ・ヨンジュン、チャン・ドンゴン、ウォンビン、そしてイ・ビョンホンが日本では四天王と言われていたのだが、現在ヨン様は実業家へ転身、ウォンビンはほぼ引退状態、チャン・ドンゴンも2020年のスマホメッセージ流出事件によってイメージが失墜し、今も回復できていない。イ・ビョンホンも2015年に猥褻会話事件などスキャンダルはあったが、脅迫されたことを自ら通報したこともあり、一時的なイメージダウンに留まり、演技派としての地位は揺るがなかった。

BIFFの終了後、韓国の文化勲章・宝冠を受章することも決まった。自ら芸能事務所BHエンターテインメントを創業し後輩を育てていることや（日本の唐田えりかも韓国ではBHに所属）、2013年に結婚した妻イ・ミンジョンとの関係が安定していることも含めて、危機対応がしっかりしている頭の良さ、そして未来に備えて努力を続けられること。それがイ・ビョンホンが第一線に居続けられる理由なのだろう。

（石津 文子／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）