黒船、浦賀沖に来たってよ--。

そんな情報が駆け巡って日本中が騒然となったのは1853年、例年よりも暑い夏だった。



ナゾのペリー来航の駅「浦賀」には何がある？ 撮影＝鼠入昌史

黒船、すなわちアメリカのマシュー・ペリーご一行の来航をきっかけに、あれやこれやの幕末の動乱、そして幕府が倒れて明治政府が生まれたというのは、小学校の教科書にも書いてある。浦賀沖のペリー来航、誰もが知っている歴史の中のできごとである。

実際にはそれほど単純な話ではなく、19世紀に入る頃から日本近海には欧米列強の船舶がたびたび現れていた。浦賀沖にもモリソン号やらマンハッタン号やらが訪れ、補給のために入港したこともあった。だから、ペリー様ご一行がやってきたときも、浦賀の人々にとってはさして珍しい出来事でもなくなっていたのかもしれない。

ただ、ペリー様ご一行はやっぱり特別だった。それまで日本近海に現れた船のほとんどは帆船だったが、黒船は最新鋭の軍艦、それも蒸気船。さらに大統領の親書を携えて、明確に日本に開国を迫ったのだ。

幕府が成立してからすでに200年以上。制度疲労も目立ちつつある中での出来事だったから、上を下への大騒ぎになるのも当たり前。かくして日本は、黒船が浦賀沖にやってきて、大きな歴史の転換点を迎えたのである。

ナゾのペリー来航の駅「浦賀」には何がある？

そんなわけで、小学生も知っている「浦賀」の名。いったいどこにあるかというと、神奈川県は横須賀市、三浦半島の東の端っこである。

浦賀水道を挟んだ向かい……というか、手の届きそうなくらい近くに房総半島も見える港町だ。

戦国時代には房総半島から勢力拡大を狙う里見氏に備え、後北条氏が水軍を置く。江戸時代初期にはウィリアム・アダムス（三浦按針）の尽力でスペインとの貿易拠点になった。

その後は幕府によって浦賀奉行が置かれ、江戸湾に入る船はみな浦賀に立ち寄って乗組員や積み荷のチェックまでされていたという。

まさに江戸の守りの要の地。それが、浦賀という町である。

そしてもうひとつ、浦賀は京急線の終着駅の町でもある。泉岳寺駅を起点にする我らが京急本線は、川崎や横浜、横須賀を経て浦賀駅を終点とする。

実情としては快特など速達列車は主に久里浜線に直通してしまい、浦賀発着は各駅停車が中心だ。それでも、品川や横浜などでも「浦賀行き」の電車を見かける機会は少なくない。

きっとそれを見て、「ああ、ペリーの浦賀か」と思った人もまた、多いのではないかと思う。

いったいそんな浦賀駅、どんな駅なのだろうか。

品川から約1時間。トンネルを抜けると…

浦賀駅は、品川駅から快特か特急に乗って堀ノ内駅で各駅停車に乗り継いでおおよそ1時間。各駅停車だけで向かうと2時間以上かかるから、快特の威力を実感しながら浦賀駅に着く。

直前にトンネルを抜け、そのまま高台の上のホームに電車が滑り込む。

ホームから改札まではノーステップのバリアフリーだ。が、高台に駅があるということは、改札を抜けた先では駅前ロータリーや駅前の通りに降りる階段が待っているということでもある。

改札前のちょっとしたスペースから浦賀の町を見下ろすと、眼下には路線バスがひっきりなしの小さな駅前ロータリー。その奥にはクルマ通りも人通りも多い県道が通る。

県道を渡った先には小学校があって、駅前の県道は通学路にもなっているようだ。

なにやら塀に囲まれた建物が…

そしてひときわ目立つのは、駅前の交差点の向かい側。右と左を県道に挟まれ、立派な塀を巡らせた一角だ。

塀の中には何やら工場のような、大きな屋根付きの建物が見える。

塀に囲まれた建物の正体は？

駅前から見て正面には、「1853年 浦賀に黒船来航」と名付けられた絵が掲げられていた。やっぱり浦賀、黒船がやってきた町なのである。

で、肝心な塀の向こう側。そこはかつての造船所だ。

ペリー様ご一行の来航で慌てふためいた幕府が設けた浦賀造船所にルーツを持ち、一時閉鎖されるも1897年に浦賀船渠として復活。

戦前から戦中、戦後まで長らく船を造り続けた。青函連絡船の船も浦賀で建造されている。2003年に閉鎖され、跡地の一部は横須賀市に寄付されたという。

つまり浦賀駅の目の前には、浦賀の町を象徴するような施設があるのだ。

浦賀に生まれ育った人たちは、京急線終着駅の改札を抜けた先の高台から浦賀ドックと町並みを眺めて、「帰ってきたなあ」などと思うに違いない。

のっけからインパクトのある浦賀駅前。たださすがにこれだけで満足して帰るわけにもいかない。

浦賀にあるのは海だけじゃない

なので、ひとまず駅前に立ってあたりを見渡してみる。浦賀の町は実に三浦半島らしく、周囲を山に囲われた港町だ。

浦賀の町と海を取り囲む山の上。かつてはそこから沖合に浮かぶペリー様ご一行の黒船も見えたはず。

モクモクと黒煙を吐く蒸気船。浦賀で暮らす庶民はもとより、江戸など遠方からも好奇心旺盛な向きが黒船見物にやってきたに違いない。その中には、のちに歴史を動かす志士たちもいたのだろうか。

山の上には何がある？

そんな浦賀を取り囲む山の上は、いまでは切り開かれて住宅地になっている。浦賀駅の裏手の山もそうだ。

えっちらおっちらと線路に沿って急な坂を登ってゆくと、急斜面に張りついて建てられている家々が並ぶ。

山の上までたどり着くと、そこは「浦上台」と呼ばれるニュータウン。

大きな一戸建て住宅から少々古めかしい団地様の建物、そしてちょっとした商店など色とりどりだ。

三浦半島の端っことはいえ、京急線で東京都心までは1時間。絶対座って通勤できるのだし、都心への通勤圏内としては案外悪くないのかもしれない。

そんな裏山のてっぺんの道に立つと浦賀とは反対、北側の海に向かう下り坂。遠く海の向こうにうっすら浮かぶ高層ビル群は、横浜や川崎、東京のそれなのだろう。

海沿いの大通りを歩く

山から降りて、海沿いを歩こう。浦賀の町は、湾が大きく陸に食い込むような形をしている。そしてその湾沿いに、東へ西へ県道が走っている。メインストリートになっているのは、どちらかというと西側だろうか。

駅に近いところから、造船所の塀に沿って進む。久里浜方面と結ぶバス通りにもなっているようだ。

飲食店からスーパーまで、何かと賑わっている通りである。途中から坂を登れば浦賀丘などのニュータウンにつながっていて、高台と行き来するクルマや人も少なくない。

さらに南に進み、浦賀ドック跡の入口の横を通り過ぎる。西叶神社の鳥居の前を通って少し先に、渡船場が見えてきた。

海が陸に深く切れ込む浦賀では、その東と西を結ぶために渡し船が運航されているのだ。

せっかくなので船に乗ってみる

船が対岸にいるときは、ブザーを押せば5分ほどでやってくる。横須賀市民は大人200円、市外の人は大人400円ナリ。

船頭さんに「片道？ 往復？」と尋ねられた。どうやら往復するだけで元が取れる600円のワンデーパスがあるようだ。

今回は片道だけの乗船だったから、400円を船頭さんに手渡しで支払った。

そんなこんなで小さな船に揺られること5分ほど。外洋に近いから、風が強いとやや揺れる。

船酔いする人は大変そう……と思ったところで、ほんの5分で対岸に着くから、まあ問題になることはなさそうだ。

吉田松陰、源頼朝もゆかりの地

対岸の渡船場に着いて陸に上がると、その脇に小さな記念碑が建っていた。「吉田松陰・佐久間象山相会処」。説明書きによれば、この場所には徳田屋という旅館があったらしい。

江戸時代後期には松平定信も泊まったという由緒ある旅館で、ペリー様ご一行来航の折には吉田松陰も訪れた。そこで佐久間象山と出会い、日本の未来を語り合ったとか。

さらに東の渡船場のすぐ近くには、東叶神社というお社もある。ここもなかなかの由緒があって、平安時代末期の平家全盛時代に源氏再興を願って創建されたという。この願いは源頼朝によって実際に成就したことで、叶大明神などと呼ばれるようになった、と由緒書きに記されていた。

幕末、咸臨丸がアメリカに赴く際には勝海舟がここで断食した……などという話も伝わっている。

と、まあとにもかくにも歴史的なエピソードがふんだんに転がっているのが浦賀の町なのである。

なぜ“歴史のまち”になったのか？

なのに、黒船が浦賀沖に来たってよ、という教科書レベルの情報だけで一度もこの町を歩いてこなかった。後悔は浦賀の海よりも深し、である。

まあそれはさておき、これだけエピソードが豊富なのは、やっぱり浦賀が江戸湾・東京湾の入口にあたる町だから。

他にもエピソードには事欠かない。江戸時代には廻船問屋や干鰯問屋が軒を連ねてたいそう賑わったとか。

近代以降は造船の町となり、関東大震災では例の旅館・徳田屋が倒壊するなど大きな被害を受けて、200名以上が命を落とした。

さらに終戦時には引揚指定港となって、約56万人が浦賀の地から祖国に戻っている。

浦賀駅前からドック跡を囲む道の塀には、そうしたこの町を彩ってきた歴史がイラストとともに説明されている。浦賀はやっぱり、近代日本はじまりの地、なのである。

ただし、ペリー様ご一行は浦賀ではなく西隣の入り江の久里浜に上陸している。日米和親条約を巡る交渉も久里浜で行われたらしい。

その久里浜にも、京急は線路を延ばしている。日本の夜明けと共に、京急線。我らが京急、赤い電車の行き着く先は、近代日本が産声をあげた町なのである。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）