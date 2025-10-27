〈品川から約1時間…京急線“ナゾのペリー来航の駅”「浦賀」には何がある？〉から続く

横須賀は、トンネルの町だ。道路と鉄道を合わせて、横須賀市内には実に約150ものトンネルがあるという。ほとんどが山がちな三浦半島らしさ、といっていい。

【写真多数】アスファルトに埋まったレール、茂みに放置された踏切、世にも珍しい“十字交差”も…横須賀線の沿線から27年前に消えた“ナゾの貨物線”の痕跡を一気に見る

だからその中を走るJR横須賀線もトンネルだらけだ。特に東逗子〜横須賀間は短いトンネルを小刻みに通過しながら走っている。明と暗が交互に移ろう車窓はまるで人生みたいだ……などと大げさに感慨にふけるほどではないけれど、まあこの車窓を体験するとここは三浦半島、横須賀なんだと実感させられる。



横須賀線の沿線から27年前に消えた“ナゾの貨物線”の跡には何があるのか？ 撮影＝鼠入昌史

そして東逗子駅と横須賀駅の中間、短いトンネルが続くこの区間にひっそりと佇む小さな駅が田浦駅である。田浦駅の近くには、いままさに痕跡すらも消えかけている廃線跡があるという。いったい、どんな廃線跡なのか。歩いてみようと思う。

……といっても、いきなり廃線跡を歩いても何が何やらわからない。まずは田浦駅がどんな駅なのか、というところからスタートだ。

田浦駅には何があるのか

田浦駅は、トンネルの町・横須賀をまるで象徴するような駅だ。何しろ、ホームが両端でそのままトンネルに接しているのだ。

言い換えれば、トンネルとトンネルの間にピッタリとホームが収まっている駅、ということになる。

といっても実際はピッタリではなく、11両編成の電車はホームに収まらない。だから先頭車両と2両目の先頭側のトビラは開かない。いわゆるドアカット、というヤツだ。

この駅が開業した明治の昔、11両編成の電車が走る時代が来るなど思いもしなかったに違いない。

そんなトンネルの狭間の田浦駅のホームに立って、あたりを見回す。もちろん右も左もトンネル、つまり山である。

横須賀という港町の中の駅だとはおよそ想像もつかない。まるで山間の小駅といった趣だ。ひとけのなさも、そんな印象に拍車をかける。

右も左もトンネルばかり

橋上の小さな駅舎から、北と南に出入口。メインは南口のようで、なんともだだ広いロータリーには路線バスのバス停もあった。見ると、追浜や逗子との間を結んでいるようだ。

鉄道も通じているのにどのような需要があるのかはわからないが、スーツ姿の3人組が並んでバスを待っていた。

南口のロータリーの先には、国道16号が通る。もちろん立地条件は駅と変わらないので、国道に出ても右も左もトンネルだ。

国道沿いには賑わいも

ただし、さすがにそこは天下の国道。クルマ通りは絶え間なく、トンネルを抜けた先には郵便局まであった。

周辺は住宅地にもなっていて、ちょっとした商店なども見える。

秘境駅のような田浦駅からものの1分なのにまるで別世界のようだ。

このあたりからさらに南の山の上に登ってゆくと、田浦きっての名所・田浦梅林もあるらしい。いわゆる「田浦」という町の中心は国道16号沿いなのだろう。

が、もちろん今回の目的地はここではない。例の廃線跡があるのは、田浦駅の北側なのだ。だからさっそく、駅の北側に行こうと思う。

廃線跡がある北側へ

国道16号の西側のトンネルを抜け、郵便局の手前の脇道を入り、まっすぐ進んで踏切を渡る。

すると、ただ線路を跨いだだけなのに、またもや空気が一変するのだ。というよりは、田浦駅がまとっていた空気に引き戻された、というほうが正しいかもしれない。クルマ通りが絶えない国道から、人の気配の少ない特異な雰囲気のエリアに、といったところだろうか。

何しろ、踏切を渡った先の道の向こうには厳めしい造りの門が待ち受けていて、標識には「海上自衛隊第二術科学校」とあるのだ。さらにその奥に、「海軍通信教育発祥記念碑」も目に留まる。

この場所にはかつて海軍水雷学校や通信学校などがあった。海軍の指揮官を養成するための学校だ。

さらに海軍軍需部の倉庫群が隣接しており、まさしくまるごと海軍の町。もとより横須賀そのものが軍港都市として発展した歴史を持っているのだから、これはさして特別なことでもない。

そんな性質は戦後のいまも引き継がれ、海上自衛隊の町になった。術科学校の隣には自衛隊横須賀病院が建ち、倉庫群は相模運輸倉庫という民間の倉庫としてまだ現役だ。

そして、この倉庫群の間を縫うように、貨物列車専用の線路が張り巡らされていたのである。

駅前に案内図を発見

田浦駅の北口の正面には、相模運輸倉庫の案内図が設けられている。そこには、いまでは現役ではなくなった貨物線の線路も描かれている。いったいどこをどのように走っていたのかがつぶさにわかるのだ。

だから、せっかくなのでこの案内図を参考にしつつ、廃線跡を辿ってみよう。

アスファルトに目を凝らすと…

田浦駅北口から駅前の道、つまり相模運輸倉庫の目の前を東に向かって少し歩く。大きなカーブを曲がった先で、さっそく見つかった。

舗装されたアスファルトの中に埋め込まれたレールらしきもの。ほとんど埋められていて、頭だけを晒しているだけなのだが、それなりの存在感を持ってそこにあった。

ここには列車が走っていたんだよ、とまるで主張するように。

近くには、線路を分岐させるポイントもあった。レールが続く先は相模運輸倉庫の敷地の中だ。

そこまで入ることはもちろんできないが、倉庫の物資を運ぶための線路だったことはよくわかる。

さらに東に進み港湾合同庁舎の前までやってくると、よりレールの跡は鮮明になってくる。ここではアスファルトに埋まっているだけでなく、一部ながら草地の上にレールが残っているのだ。

途中で途切れ途切れになりながら、確かにそこに鉄道が走っていたことが伝えられている。

そしてクライマックスはここからだ。

世にも珍しい十字交差

合同庁舎の前から小さな川を渡ってもう少し東に行くと、線路が十字に交差してレールが正方形を描いている場所がある。

ダイヤモンドクロッシング、平面交差と呼ばれるものだ。そのすぐ脇の茂みには踏切の跡のようなものもある。

田浦駅から分かれた貨物線がカーブしてここまでやってきて、ひとつは道路を跨いでそのまま北にある倉庫群の中に消えてゆく。もうひとつは踏切の手前で分岐してさらに東に進み、少し先のトンネルの中に入って折り返し。

その折り返してきた線路と、北の倉庫群に向かう線路が交わるのがこの平面交差、というわけだ。

つまりトンネルの中にまで線路が続いていたことは間違いない。なのだが、トンネルの中に入ってもレールの痕跡は見つからない。もうこのあたりはすっかり埋められてしまっているのだろう。

いずれにしても、この田浦駅北側の貨物線、ほとんどが道路の脇にフェンスも何もなく野ざらしで設けられていたようだ。

少なくとも、トンネルの中には線路と道路を隔てるほどのスペースもなさそうだ。いわば、簡単な路面電車のようなもの。

この一帯がまるごと海軍の施設内だったから、道路と鉄道を分ける必要もなかったということなのだろうか。

ナゾの貨物線は何を運んでいたのか

田浦駅北側の貨物線は、1943年に敷設されたものだ。

田浦駅が開業したのはそれよりもだいぶ前の1904年のこと。海軍の水雷術練習所（のちの水雷学校）などの利便性を高めるために開業したのだろう。

田浦駅の開業以後、駅の北側の長浦湾に面するエリアは海軍の町として発展してゆく。

そして、この地域の輸送の便を向上させるべく貨物線が設けられたというわけだ。

終戦後は米軍に接収され、長浦湾の岸壁で陸揚げされていたジェット燃料（横田基地まで運ばれていたとか！）や倉庫の飼料の輸送を担うことになる。

そうした輸送は1998年まで続けられていたというから、案外最近まで田浦駅の北側には貨物列車が行き交っていたのである。

かつては田浦駅もターミナルだった

いまではすっかりトンネルに挟まれた小駅になった田浦駅も、貨物線が現役だった頃には輸送拠点として活躍していた。ホームの北側には留置線を持ち、機関車などが置かれていたという。

いまの田浦駅北口には大きなマンションが建っている。きっと、そのあたりにかつての貨物線のためのスペースがあったに違いない。

そしてもうひとつ、田浦駅のホームからも分かる貨物線の痕跡が、トンネルだ。

駅ホームから見える3つのトンネル

田浦駅東側の七釜トンネルは、3つの口を開けている。なんでもそれぞれ建設された時代が違うらしく、中央のトンネルが横須賀線が開業した明治時代のもの。右側が横須賀線が複線化した大正時代。そしていちばん左のトンネルが、昭和に入ってから貨物線のために新たに造られた。

最も新しいトンネルが一番早く使われなくなってしまったというのは、何の因果だろうか。

かくして1998年に貨物線は廃止され、道路の整備と共に少しずつ痕跡が消えていき、残りはアスファルトに埋まったいくつかのレールや平面交差ばかり、というわけだ。かろうじて残っている痕跡も、そう遠くない将来に消えてしまうのかもしれない。

ただし、平面交差は珍しい。そういうわけで横須賀市はその部分だけは保存する方針だという。

戦争末期に現れて、活躍期間の大半は戦後になってから。それでもこの町が海軍の町だった時代の面影を伝える、貴重な軍事遺産のひとつといっていい。

防衛省の新施設も建てられる予定

貨物線の引き込み線が伸びていたトンネルを歩いて抜ける。廃線跡に平行する道路は、倉庫群の中ということもあってか大型トラックの往来が目立つ。

トンネルを抜けても海上自衛隊の施設が待っているあたりは、ザ・横須賀だ。

その脇にある大きな空き地は2019年まで横浜DeNAベイスターズの練習場だった。ベイスターズがまだ大洋ホエールズだったその昔、親会社の大洋漁業がこの場所に倉庫を持っていたことから、練習場になったという。

ベイスターズが去ったあと、ここには防衛省関連の施設ができるのだとか。

トンネルの町・横須賀は、廃線ともどもやっぱり軍港都市なのである。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）