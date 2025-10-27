ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。米国では絶賛の嵐となった。

初回に無死一、三塁の大ピンチを脱した山本は、3回に1点を失ったものの、4回以降はパーフェクト。強力打線を封じ込め、9回4安打1失点でポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げた。

至高の105球に米国でも絶賛の嵐が吹き荒れた。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」の実況ジョー・デービス氏は「ヤマモト、投手史上最高額の契約を結んだ男が、その名に相応しい投球をしています」と紹介。12年総額3億2500万ドル（約463億円＝当時）の契約にしっかり応えているとし、「8回を3者連続三振！ なんてパフォーマンスだ！ ヤマモトに敬礼！」と脱帽した。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者が「歴史的で圧倒的な投球だった。3億2500万ドルの契約は安すぎるかもしれない」とつづれば、地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のディラン・ヘルナンデス記者も「なんてパフォーマンスだ。彼はドジャースのシーズンを救うかもしれない」とうなった。

米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は自身のXに本日の成績を記しつつ「何でもできる投手がいる。ヤマモトはその一人だ。スプリット、フォーシーム、カーブ。どれもが完璧だった」と脱帽。さらに「カイブツ」の一言を添え、日本語4文字で最大級の賛辞を送っていた。



（THE ANSWER編集部）