お笑いタレントの土田晃之（53）が26日放送のニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）に出演。数多くのアイドル番組のMCを経験している中での一番の出世頭を明かした。

リスナーからのメールで「アイドル番組のMCで難しいところはどんなところですか？」と聞かれた土田は「特にないかな」と言い「唯一気を付けているのは、白髪染めをするくらい」と語った。

その理由を「本当はしたくない。本当は俺も舘ひろしさんみたいになりたい。柴田恭兵さんとか。でも、アイドル番組やっていると、年も年だからもう校長先生みたいになっちゃう。担任の先生ならいいのに、校長先生になっちゃったらまずいなと思うから、髪を黒くしよう。距離感生まれちゃう。そこくらいかな」と説明した。

また「振り返ったら10本以上やっているんですよ。アイドル番組」と言い「20代の頃から実は東海テレビでやってて。そのアイドル番組で一番の出世頭は綾瀬はるかだからね」と明かしすと、ゲストのバカリズムは「えっ！」、番組パートナーの元乃木坂46の新内眞衣は「かっこいい！」と驚いた。

土屋は「あの頃“はるか”って呼んでいたのが、今は“綾瀬さん”って呼んでいるもん。今、会ったら緊張しちゃう…」と語った。

土屋は2002年に放送された東海テレビのバラエティ番組「コスモエンジェル」でMCを務めており、「コスモ星」のエンジェルとして、綾瀬はるかや小倉優子が出演していた。