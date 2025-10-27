岡田准一主演Netflixシリーズ『イクサガミ』、最恐の剣豪役で阿部寛参戦 メイン予告＆キーアート公開
岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務め、11月13日配信開始となるNetflixシリーズ『イクサガミ』より、メイン予告とキーアートが解禁。また新キャストとして、最恐の剣豪役で阿部寛の参加も発表された。
【動画】『イクサガミ』メイン予告
時代に取り残されし志士たちの超ド級のバトルロワイヤルを描く本作。292名の志士たちが集められた京都・天龍寺、火ぶたが切って落とされたのは蠱毒〈こどく〉という名のゲームだ。各自に配られた木札を奪い合い、東京にたどり着いたものには大金が与えられる。ゲーム開始の号令と共に一人の男の首が落とされると、292人による決死のバトルが始まる。遠距離の弓、スピードの短刀、破壊力の大剣。あるいは、徒党を組む戦略家。その戦い方は、実に292通り。生と死が交錯する、壮絶なバトルが今、目まぐるしく展開する。
プロデューサーの岡田は「このキャラとこのキャラが戦うのか」「このキャラクターは、もしかしたら死んでしまうのではないか」など、視聴者を物語へ強烈に引き込む展開づくりに集中。製作に際してこだわり抜いたのは、「いかにカッコよく、強力なキャラクターとシンプルなストーリーで描き切るか」という点であった。
個性的なキャラクターの中でも特に目を引くのが、阿部寛演じる岡部幻刀斎。巨軀に長い白髪の不気味ないでたちで、参加者から「化け物」と言われる男は、ゲームをさらに混沌（こんとん）とさせる。
キーアートには、愁二郎（岡田准一）の刀に映る蠱毒の参加者たち。彼と対峙（たいじ）した者たちには、どのような運命が待ち受けるのか。
Netflixシリーズ『イクサガミ』は、11月13日より世界独占配信。
