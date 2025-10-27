『ザ・ロイヤルファミリー』“耕造”佐藤浩市「もう一つ夢ができた」熱い思いに称賛続々「漢気がG1級」「ジャンプみたい」
妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第3話が26日に放送され、社長の耕造（佐藤浩市）が秘書・栗須（妻夫木）や牧場主の前で夢を語ると、ネット上には「漢気がG1級」「週刊少年ジャンプみたいな社長」「最高」などの称賛が相次いだ。
【写真】対面直後、耕造（佐藤浩市）と言い争いになる剛史（木場勝己）
本作は早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続ける熱き大人たちが、家族や仲間、競走馬と共に奇跡を起こしていく、20年にわたる壮大な物語を活写する。
北海道・日高では、加奈子（松本若菜）が先の見えない牧場経営に頭を抱えていた。それは、父・剛史（木場勝己）がセリ市を介さず馬主と直接取引する「庭先取引」にこだわるも、毎回馬主を怒らせ交渉が決裂してしまうからだった。
一方、ロイヤルヒューマン社では所属馬が揃ってケガに見舞われる。そこで耕造と栗須は新たな競争馬探しのため、優れた競走馬を多数輩出する北陵ファームのセリに参加。しかし、耕造は、狙っていた馬を巡ってライバルの椎名（沢村一樹）に競り負ける。
そんな中、栗須は耕造を連れて元恋人・加奈子の牧場へ。2人は剛史が1億円の値を付ける仔馬を見に行く。しかし2人を迎えた剛史は険しい表情で「勝つ気はあるんですか？」と頑なな態度。これに耕造も「何だって!?」と怒りをあらわにして、激しい言い争いに発展する。
その後、栗須は預託先を探していた繁殖牝馬を加奈子の牧場に預けることを提案。それを渋々受け入れた耕造は、剛史と再び対面し、改めて仔馬について語り合うことになる。
剛史は「昔、サラブレッドと言えば日高でした」とつぶやくと、北陵ファームの独り勝ちという現在の窮状を打ち明ける。そして剛史はとにかく勝ちたいと訴え「私の目標は誰が何と言おうと、この牧場の馬でG1をとることです」と宣言する。
同年代の牧場関係者の思いも背負う剛史。彼の決意を聞いた耕造は「悪いが俺の夢もG1だ」とポツリ。続けて「そして今、俺にもう一つ夢ができた」と言うと「その夢を、日高の馬で成し遂げるんだよ」と明言。加奈子や剛史に微笑みかけるのだった…。
剛史の思いに応えようとする耕造の姿が描かれると、ネット上には「この流れは胸熱すぎる。涙が止まらん」「社長の漢気がG1級」「週刊少年ジャンプみたいな社長だよ」「この人柄、人情味、最高だぜ…！」といった声が集まっていた。
