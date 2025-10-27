週刊誌の新人記者を主人公にした小説『スクープのたまご』（大崎梢著・文春文庫）がTBSでドラマ化され、2025年10月より放送開始された。本作では主人公・信田日向子が、配属された週刊誌部門で記者として奔走する様子が描かれている。原作者の大崎梢さんと、主人公を演じた奥山葵さんによる対談の模様をお届けする。二人が『週刊文春』の現場を訪れて驚いたこととは。（全2回の前編／続きを読む）

【画像】ドラマ『スクープのたまご』で週刊誌記者を演じた奥山葵さん



左から大崎梢さん、奥山葵さん ©︎橋本篤／文藝春秋

週刊誌と縁遠い自分が抱く等身大の感情を投影したかった

――奥山さんには今回、主人公の新人記者・信田日向子を演じていただきました。大崎さんは執筆当時、日向子をどのような女性として描こうと考えていたのでしょうか。

大崎梢（以下、大崎）： この作品を書くまでは、週刊誌というものを強く意識したことはなかったんです。だからこそ、「何もわからない私が、もしも突然、週刊誌の編集部に配属されたら」という、ある意味等身大の感情を日向子に投影して、記者としてのキャリアがゼロから始まる姿を描こうと思いました。

奥山葵（以下、奥山）： 私が原作を初めて読んだ時に面白いと感じたのは、この作品が週刊誌を題材にしながらも、その仕事を美化しすぎていないという点です。日向子自身も最初は週刊誌記者という仕事に疑問や戸惑いを抱いているんですね。この役は今の世の中の人たちが週刊誌に対して抱える疑問を代弁しているようなもので、私も自然と日向子に共感することができました。

――お二人には、撮影前から交流があったとか。

奥山： 日向子を演じるにあたって、撮影前に大崎先生に「日向子はジャーナリスト志望だったのでしょうか」と、質問させていただいたんです。彼女がどんな女の子なのか、どういうことに一生懸命になれるのかをもっと知りたくて。

大崎： 日向子は元々ジャーナリスト志望ではなく、文藝の編集者になりたいタイプでした。一見すると、日向子と奥山さんはまったく異なる世界で生きているように思えます。でも、お二人とも同じ20代で、念願の場所で働いているという共通点があります。日向子はいい編集者になりたいと思っていますし、奥山さんはいい役者になりたいと思っている。そういった部分は同じだと思います、とお返事させていただきました。

奥山： 感激しました。まさかお返事をいただけるとは思っていなかったので。大崎先生のアドバイスをいただく前は、私自身、日向子と自分は違う世界の人間だと思っていました。でも、先生が言ってくださったように、私の俳優としての一生懸命さと日向子の編集者としての一生懸命さを重ね合わせることで、私自身の真剣な姿勢がそのまま日向子の演技につながるかもしれないと、少し自信をいただきました。

普通の会社員が張り込みや潜入取材をしているなんて

大崎： 実は、この小説を書く前に、『週刊文春』編集部に取材に伺ったんですよ。そこで、『週刊文春』は、文藝春秋に勤める普通の会社員が作っているということを知って本当に驚きました。週刊誌というものは、社外の、それも何ヶ月潜伏取材をしても平気だというようなベテラン記者が集まって作っているのだろうと思っていたので。

奥山： そうですよね。私も今回、役作りのために『週刊文春』のデスクの方にお話を伺いに行ったのですが、すごく素敵な女性が出てこられてびっくりしました。大崎先生と同じように、週刊誌の記者はゴリゴリとした屈強な方が多いのかなと思っていたんです。だから、「こんなに普通に見える方が、あのインパクトのある雑誌を作っているのか」ということがとても新鮮で、印象的でした。

大崎： 普通の会社員人生において、張り込みとか潜入取材なんてしないですよね。ごく一般的な大学生だったのに、出版社に入って週刊誌の編集部に配属になった途端、いきなりそんな仕事をするなんて大変だなと思いました。ただ、そういう驚いたことや面白いなと感じたことをそのまま書けば良かったので、題材的には書いていて楽しかったです。

自分が演者として関わることで、何かしら作品のプラスになるものを

――お二人が対面されるのは今日で2回目とのこと。1回目は大崎さんが撮影を見学しに行かれた時でした。大崎さん、奥山さん演じる日向子を見て、どのような印象を持たれましたか？

大崎：原作の日向子は、どちらかと言うと「冴えない女の子」として書いてしまったのですが、奥山さんが演じてくださる日向子は、すごく可愛らしくて。けれど、ちゃんと「日向子」になっているので、さすが女優さんだと思いました。

奥山：ありがとうございます！ すごく嬉しいです。先生がご覧になっている中で撮影するのは緊張したので……。

大崎：緊張されましたか？

奥山：はい、とても（笑）。原作を読んで自分なりの「日向子」を演じるわけですが、それが先生の創り上げた日向子像と合っているか心配でした。私自身、本が好きなので、原作の世界観は大切にしたいと思っていました。先生が命を削って書かれた物語を映像化するにあたって、それを損なうようなことがあってはならないし、私がその世界に加わることで、何かしらプラスになるものを提供しなければというプレッシャーは確かに感じています。

大崎：ありがとうございます。奥山さんが原作を大切に読んでくださって、とても嬉しかったです。私は、ドラマにはドラマの魅力や独自の解釈があると思っていて。日向子をはじめ、自分が生み出したキャラクターたちが動いている姿を見るのは、原作者として本当に感動的な瞬間でした。

（「文春文庫」編集部／文春文庫）