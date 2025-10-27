プロ野球は26日に日本シリーズ第2戦が行われ、ソフトバンクが阪神に10-1で勝利し成績を1勝1敗のタイに戻しました。

初戦は阪神が接戦をものにし先に1勝して迎えた第2戦。1回表、阪神は連打でチャンスを作ると4番・佐藤輝明選手が2試合連続タイムリーを放ち、前夜の勢いそのままに先制に成功します。

しかしこの日はソフトバンク打線が爆発しました。1回裏、栗原陵矢選手と山川穂高選手の連続タイムリーで3得点しすぐさま逆転に成功します。続く2回には山川穂高選手の3ランなど打者9人の攻撃で一挙6得点。阪神先発のデュプランティエ投手を2回途中でKOしました。

大量リードに守られたソフトバンク先発・上沢直之投手は2回以降立ち直りを見せ、6回を被安打5、7奪三振、1失点と好投。前回登板は日本ハム相手に7回途中6失点(自責点5)と苦戦しましたが、この試合ではシーズン12勝をあげた実力を発揮しました。

その後、ソフトバンクは序盤の大量リードを守り切って勝利。地元福岡で今シリーズ1勝目をあげ、28日からは阪神のホーム・甲子園に乗り込みます。

一方、先発のデュプランティエ投手が乱調を見せた阪神は、ここまでポストシーズン4試合すべてで3失点以下でしたがその記録も途切れました。成績を1勝1敗の五分とし、本拠地・甲子園に戻って立て直しを図ります。