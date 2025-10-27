ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

素材感も、収納力も、妥協なし。撥水仕様で雨の日も安心。【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!

1


ニューバランスのリュックは、上質な500Dポリウレタン素材を表面に採用し、シンプルでスマートなフォルムに刺繍ロゴを添えたスタイリッシュなスクエアバックパック。

2


撥水ジッパーとデオドラントテープを備え、雨の日や長時間の使用にも快適に対応する。

3


メインルームにはPC対応ポケット、書類ポケット、メッシュポケットを配置し、フロントの小物ポケットにはキーフックを搭載。収納力と整理力に優れ、日常の持ち物をすっきりと収められる。

4


容量は22リットルで、学生から社会人まで幅広く使えるサイズ感。素材の質感と機能性を両立した、都会的なバックパックに仕上がっている。