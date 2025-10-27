お笑いタレント・バカリズム（49）が26日放送のニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）にゲスト出演。かつてズボン履いたまま小便をしていたことで、思わぬ弊害が現れたことを明かした。

リスナーから「今でも洋服を着たままお風呂に入ってますか？」と聞かれたバカリズムは「誰のエピソードですか？」と言いしばらく考えた後「あれだ。昔何かでしゃべったことある。1回、ズボンとか全部履いてオシッコしたらどうなんだろうなって思って。お風呂入る直前に」と話し始めた。

だが「なかなか出ないんですよ。無意識にずっと抑え込んでいたから、抑制しちゃって…。しばらくやってバッと出したらめちゃくちゃ気持ち良くて。それでクセになって、よくやっていたんですよ、お風呂入る前に」と説明した。

「そうしたら、そもそものフタがバカにになっちゃって。要するに、自分が無意識に抑えていたものがバカになって、おねしょが止まらなくなったという…」と、まさかの展開を明かした。

バカリズムは「今やれって言われても、みんなできないんですよ。出ないんです。勝手に抑制力働いちゃって」と語り、その後はもうしていないと笑っていた。