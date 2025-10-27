お笑いタレント・バカリズム（49）が26日放送のニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）にゲスト出演。ドラマの脚本執筆でも活躍しているが、小説は「ほぼ読んでない」と明かした。

リスナーから影響を受けた小説家はいるか？と聞かれたバカリズムは「ほぼ読んでない。わかりません」と答えた。

MCのお笑いタレント・土田晃之が「漫画とかですか？」と聞くと「ええ、絵がないのが苦手なので…挿絵をもっと入れてくれないと」と笑った。

土田が「小説とか読んでいたら、我々はもっと賢い高校に行っています」というと「そうなんですよ。ああいうの苦手だから芸能界入ったのに。読みませんよ。文字なんか」とキッパリと語った。

また、土田が「映画とかも見ないもん。凄いよね」と言うと「見ないですね…ドラマはもっと見ないですね。何の笑いもないのを、毎週1時間も見れないですよ。お笑いやりたくてこの世界に入っているのに」とサラリと答えた。

バカリズムは、本当はコント番組をやりたかったが、お笑いタレントになった頃はバブルも崩壊し、それまでのお笑い番組が減り、トーク番組が増えたとし「だからコント番組がないからドラマでやろうっていうことです。見ないけど、こっちでお笑いできるじゃんっていう考え方ですよね」と説明していた。

番組パートナーの元乃木坂46の新内眞衣は「本当に凄い！信じられない」と驚き、土田も「才能なんですよ」とつぶやいていた。

バカリズムは12年頃からドラマの脚本執筆を開始。14年「素敵な選TAXI」で市川森一脚本賞の奨励賞、17年「架空OL日記」で向田邦子賞を受賞。23年には「ブラッシュアップライフ」が大ヒットしザテレビジョンドラマアカデミー賞、アジア・テレビジョン・アワードの最優秀脚本賞、橋田賞などを受賞。25年「ホットスポット」でもザテレビジョンドラマアカデミー賞、放送文化基金の脚本賞を受賞した。