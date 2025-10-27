〈「普通の会社員が張り込みしているなんて」週刊誌記者の意外な素顔〉から続く

週刊誌の新人記者を主人公にした小説『スクープのたまご』（大崎梢著・文春文庫）がTBSでドラマ化され、2025年10月より放送開始された。本作では主人公・信田日向子が、配属された週刊誌部門で記者として奔走する様子が描かれている。原作者の大崎梢さんと、主人公を演じた奥山葵さんによる対談の模様をお届けする。週刊誌の存在意義やキャストの魅力が語られた。（全2回の後編／最初から読む）

左から大崎梢さん、奥山葵さん ©︎橋本篤／文藝春秋

日向子をとりまく個性的な先輩記者や後輩記者たち

――ドラマの第1話を拝見しましたが、個性的な先輩記者や後輩記者たちがとても魅力的でした。もしも奥山さんが彼らと実際に同僚になるとしたら、どのような印象を持たれるでしょうか。

奥山葵（以下、奥山）： とても安心感がある職場ですよね。キャストの皆さんが俳優さんとして素晴らしいのはもちろんですし、それぞれのキャラクターも魅力的です。山吹さん（前原滉）はあまり多くを語らず、いつもじっと目配りをしているのですが、時折放つ一言一言に重みがあって非常に信頼できる先輩です。北浜デスク役の赤ペン（瀧川）先生が現場にいらっしゃると、編集部の空気が引き締まるのを感じました。事件班のメンバーは一人でも欠けると何か物足りない感じがします。本当に素晴らしいチームワークがあったと思います。

大崎梢（以下、大崎）： 1話には現場を見学させていただいた時に撮影されていた、企画会議のシーンが登場して嬉しかったですね。阿久津くん（大倉空人）が可愛いかったです。

奥山：日向子が事件でいっぱいいっぱいになっているときは、後輩の阿久津くんや同期の桑原くん（本島純政）との会話で肩の力が抜けることがあります。そのリラックスした瞬間があったからこそ、日向子が次のステップに進めたのだと思います。とても良い関係性だなと感じました。そういえば、原作と一番印象が変わったのは桑原くんかもしれません。

大崎： そうなんですか？

奥山：桑原くんは、彼を演じた本島さんの人柄も相まって、不思議な魅力が増したように思います。原作よりも彼の言動が天然で面白くなっていて、いつの間にか「桑原くん」が私の推しキャラになるほどでした。でも先生はそのキャラクターの変化に驚かれるかもしれません（笑）。

大崎： それは楽しみですね。原作では桑原くんはエリートキャラですもんね。

奥山：作品が進むにつれてシリアスな展開が増える中、桑原くんとの会話や阿久津くんがもぐもぐ何かを食べているような、そういったほっとするシーンが視聴者に安心感を与えるポイントになっていると思います。

週刊誌はひとつの「砦」

―― 撮影の序盤で奥山さんに取材させていただいた時、「週刊誌の意義はまだ追いかけ続けている途中」とおっしゃっていましたが、今回撮影を終えられてその感情は変わりましたか？

奥山： 正直、人を傷つける可能性があるのなら、なぜ週刊誌が存在し続けるのか、今でも疑問に思っています。ただ、真実を世の中に伝える人が誰もいないという状況も、それはそれで恐ろしいことだと感じます。桑原くんのセリフにも同じような考えが表現されていて、本当にその通りだと思いました。その言葉をしっかり噛み締めながら、撮影の終盤は演じていましたね。

大崎： 他のメディアでは取り上げられないような情報でも、週刊誌だけは報じるという、一種の「砦」としての役割を果たせるといいですよね。そういった受け皿が完全になくなってしまうのは不安ですし、やはり存在していた方がいいと思います。

奥山： 記事になった事件やゴシップの裏には、真剣に調査している人たちがいることを、今回演じて初めて知りました。隠れていた「何か」を世に出すことで、普段は見過ごしていた人たちがそれについて考えるきっかけになる。そこから新たな視点が生まれる可能性を考えると、週刊誌が完全になくなることは良くないのかもしれません。確かに当事者だけの問題であるべきケースもありますが、悪事を働いた人の情報が世に全く出ないという状況は、やはり違うのではないかと思うようになりました。

それから、平等なのがすごいと思いますね。強い人とか弱い人だけの味方ではなくて、どんな人の情報でも本物なら出すよっていう。

大崎： 相手を選ばないというのがすごいですよね。

奥山： 確かに。味方なら心強いですね。

「スクープを取りたい」という思いが自然と湧き上がってきました

奥山： 原作を読んでいる最中、私はずっと日向子に嫌なスクープを取ってほしくないと思っていました。特に最初の方は、自分が演じると分かって読み始めたので「お願いだから変なスクープを追わないで」と思っていたんです。でも不思議なことに、読み進めるうちに「頑張れ、頑張れ、スクープだ！」という気持ちに変わっていきました。

大崎： 自分の企画がボツになるとちょっと悔しいですよね。週刊誌は署名記事ではないので、最終的にはデスクの判断で掲載が決まるんですが、自分が関わった記事が載った雑誌が店頭に並び、それを誰かが購入していくのを見ると「よし」という達成感を味わえる。そういう感情があるんだと思います。

奥山：実際に演じる中でも「スクープを取ってやるぞ」という気持ちが自然と湧いてきて、それが面白いなと感じます。そういう一面が自分にもあることを発見しました。日向子はどんなことにも一生懸命に取り組み、聞き込みをすれば相手の心を開かせて話をきちんと聞き出せる力を持っています。日向子を演じた日々を通して、私も彼女のようなコミュニケーション能力や真摯な姿勢が身についていたらいいなと思います。

大崎： これは私の作品の中でも「一番好きだ」と言ってくださる方が多い本なんです。映像化でもファンの皆さんが一緒に楽しめる作品になっていると思うので、とても楽しみです。

奥山： 私も先日1話を見たんですが、本当に面白かったです。これから次々と事件が起き、潜入調査を重ねていくたびに、それらが繋がっていき、より壮大で複雑な物語へと発展していきます。視聴者の皆さんにもその展開を一緒に楽しんでいただけたらと思います。

