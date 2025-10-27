「都合により、以下の出演者の変更がございます。【出演キャンセル】きしたかの 高野【追加出演】内村光良」

【画像】「あれだけの大ベテランが…」61歳になってもコントを続ける内村光良

10月8日、公式サイトの発表と合わせてマセキ芸能社のマネージャーがXを更新し、10月15日午後4時から東京・野方区民ホールで行われる『パンキッシュガーデン「ネモフィラブルージュニア」』の出演者変更を告知した。

「お客さんが30人」のライブに飛び入り出演

『パンキッシュガーデン』は、マセキ芸能社主催の定例ライブのことだ。その中で「エクストラシルバー」や「アンスリウムレッド」など色で階層が分かれており、「ネモフィラブルー」はマセキユース（仮所属の芸人）を中心とする上位ライブのことを指す。

平日、昼・夜の2公演。夜の「ネモフィラブルー」は他事務所のゲストが登場することも相まって盛況するが、昼の「ジュニア」はとくに会社勤めの動員が見込めず不入りになりやすい。SNSで15日のライブを観たユーザーのコメントによると、どうやら内村はこの状況を憂いて出演を決意したようだ。



実際、内村は今年8月にも同じライブに顔を見せている。1カ月後に開催される『内村文化祭 '25芳醇』（内村が作・演出を務め、コント、芝居、ダンスなど“やりたいこと”を披露するライブ）の大阪公演に向けた準備としてシークレットで出演すると、観客は大喜び。しかし、内村自身は会場の光景に愕然としたという。

「昼の部はですね、本当にお笑いが大好きなお客さんだけがくるということで。200のキャパにですね、30のお客さんなんですよ。だから、前列3列にギュッとお客さんがいるわけです。あとは全部空席なんですよ。私、痺れましてねぇ（笑）。（中略）ガチのお客さんの前に飛び出して行く勇気！ これはね、震えましたよ、私」（ニッポン放送『内村光良のオールナイトニッポンGOLD』2025年8月29日放送）

そう冗談めかして話していたが、事務所の後輩たちのために一肌脱ごうと実際に行動に移すベテランはそういない。2年前に公開された映画『夏空ダンス』（イオンエンターテイメント）の舞台挨拶の言葉からも筆者は同じことを思った。

ラランド・サーヤが見た“ベテランの後ろ姿”

2020年7月、地元・熊本県人吉市が九州豪雨によって被災。内村の実家も床上浸水するなど甚大な被害を受けた。その後、復興に向けた荒れ地が残る人吉市の「この景色を映像に残せたら」という思いが湧き上がり、自らメガホンを取ってダンスに打ち込む女子高生を中心とする青春映画に仕立てた。

「自分に何かできないか」という率直な気持ちから具体的な行動を起こす。内村が信頼される理由は、このピュアさにあるのではないか。

61歳。数々のバラエティーで活躍し、『NHK紅白歌合戦』（NHK総合）の総合司会を4度務め、俳優、映画監督、作家としての顔も持つ。そんな多才なベテランは、今も舞台に立ち続けている。

昨年の『内村文化祭'24 還暦』を観た折、筆者は内村のバイタリティーに舌を巻いた。公演は、内村がせり上がりで登場し、立ったまま微動だにしないところから始まる。いわゆる「デンジャラス・ワールド・ツアー」のオープニングでマイケル・ジャクソンが見せた演出のパロディーだ。

これを『ウッチャンナンチャンのやるならやらねば！』（フジテレビ系／1990年〜1993年）で内村が演じていた名物キャラ・九州男児に扮してやるのだから笑ってしまう。その後、ラランド、ルシファー吉岡、勢登健雄、俳優の志田こはくと楽しそうにコントやトーク、芝居を披露し、女性ダンサーたちとともに懸命にダンスを踊っていた。

そんな内村を見て、自然と前向きな気持ちが湧き上がった。「まだやれるぞ」「老いは楽しめる」という肯定的なメッセージを送っているように思えたのだ。2023年、2024年の公演に参加したラランド・サーヤは、『内村文化祭』に向き合う内村をこう振り返っている。

「リハ終わって、みんなちょっと小休憩で楽屋に戻るんだけど、まだ残ってずっと練習してるの、ひとりで。（中略）そんな人、厳しくあっていいのに、うちらには『全然間違えていいよ』って言うの。『楽しんでいこう。全然飛ばしても構いませんから』って円陣のときに。

『絶対に楽しんでいただければ大丈夫ですので』みたいな。『よろしくお願いします。ごめんね、もし僕間違えたら』とか言うの。誰よりも練習してる人が（笑）」（YouTubeチャンネル『ララチューン【ラランド公式】』2024年1月27日投稿の動画）

「本番前は緊張」それでも舞台に立つ理由

弱さを隠さないスタンスも周囲を味方につける。『LIFE！〜人生に捧げるコント〜』（NHK総合）で長らく共演するドランクドラゴン・塚地武雅は、その姿を目撃したひとりだ。

2014年、長野県・小川村役場の職員から番組宛てに「竹脇みつるの歌を村のみなさんに聴いていただき、村を活気づけたい」との熱い手紙が届き、心を打たれた竹脇（内村光良）とマネージャーの野田（塚地武雅）は村を訪ねてミニコンサートの開催に向けて動き出す。

竹脇みつるとは、30年前のヒット曲「恋のチムニー」を歌い続ける売れない歌手という番組コント内のキャラクターのことだ。会場にいるほとんどの観客が竹脇を知るはずもない。そのアウェーな状況に恐怖した内村は、えずきが止まらなくなり舞台袖で息を切らせてウロウロしていたという。塚地は、当時の模様をこう語っている。

「内村さんはちゃんと緊張するんです。あんまり言うと営業妨害になるかな、というくらい緊張する。けれど歌いだした途端、会場を一瞬で味方につけて、歌い終わりは拍手喝采。あれだけえずいてた人が、ようやりきったなと。舞台袖で内村さんを見守るマネージャー役だったんですが、本当に涙が止まらなくなって。この人はすごい、と心から感動しました」（畑中翔太『チームが自ずと動き出す 内村光良リーダー論』朝日新書）

さまぁ〜ず、有吉弘行、千鳥の“尊敬する先輩”

2015年から特番やレギュラー放送を開始し、現在も続くテレビ東京系列の『チャップリン』シリーズ。この番組は、内村がある番組の打ち上げで「若手芸人がネタ見せできる機会が作れたらいいよね」とつぶやいたところに端を発する。

かねて内村は、後続にチャンスの場を与え見守ってきた。『内村プロデュース』（テレビ朝日系）に出演していた、さまぁ〜ず、TIM、ふかわりょう、有吉弘行をはじめ、『笑神様は突然に…』（日本テレビ系）における千鳥やかまいたち、『世界の果てまでイッテQ！』（同系）のイモトアヤコらもこれに該当するだろう。

とにかく彼らは内村を慕う。もちろんバラエティーで見せる仕切りやフォローのうまさによるところも大きいだろうが、その根底には「内村さんなら、どんなことも受け入れてくれる」という懐の深さがあるのではないか。

“理想のリーダー像”を体現する内村光良

前述の『内村光良リーダー論』の中で、内村の小説『ふたたび蝉の声』（小学館）の編集を担当した読売新聞社・下梶谷敦は「こちらの話をあれほど真摯に聞いてくれる（筆者注：当時）50代は、僕がこれまで仕事をしてきた中でいない」と話し、こう続ける。

「常に教えを請うようなテンションなんですよね。内村さんが、僕みたいな10歳以上年下で一介のサラリーマンに過ぎないような人間の話を、そういう風に聞いてくれるっていうのは、すごく印象的でした」

もともと映画監督志望だった内村は、徹底的に作り込むコントを追求するようなこだわりの強い一面もある。同じ本で、制作会社・ケイマックスの工藤浩之は「一回、ノーって言ったら、もう絶対どうやってもなかなかひっくり返らない」とその頑固さを語る一方、「イエスになったら、もうとことんやる」と語っていた。

自身の性格をよくわかっているからこそ、内村は相手の話にしっかりと耳を傾けるのかもしれない。

“等身大のおじさん”らしいエピソードも

年1回の放送が恒例となっている内村の『オールナイトニッポンGOLD』では、テイラー・スウィフトやBLACKPINKに「最近、ハマった」と正直に告白し、映画館で「ビール飲んだら確実にトイレ行く」と笑い、娘や息子がディズニーランドに「誘ってくれません」と嘆く“等身大のおじさん”をさらけ出し、リスナーを和ませている。

どんなに大御所になっても、自分にできることを模索し、やりたいことに全力で臨み、周囲の言葉に耳を傾け、ありのままの姿をさらけ出す。内村がまとう“不動の安心感”は、そんなブレない姿勢からきているように思う。

（鈴木 旭）