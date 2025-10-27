最新の秋篠宮家のご動向を振り返る「秋篠宮家の最新ダイアリー」。今回は10月11日から20日までの秋篠宮さま、紀子さま、佳子さま、悠仁さまのニュースをお伝えします。

【写真】「ツイードにドット柄」佳子さまお気に入りのワンピース

秋篠宮家のご活動を振り返り

10月12日

秋篠宮家の次女佳子さまは、東京都の有明コロシアムを訪れ、テニスの全日本選手権決勝を観戦された。

「佳子さまは日本テニス協会の名誉総裁を務められており、この日は男子シングルスの決勝で白熱したラリーを熱心にご覧になっていらっしゃいました。表彰式で佳子さまは、優勝した田口涼太郎選手に天皇杯を手渡され、拍手されていました。

この日の装いは、ピンクやベージュ系のカラーがミックスされたツイードのワンピースに、パールのイヤリングを合わせて。髪にはバラがモチーフのヘッドドレスと印象的なスタイルでしたね」（皇室ジャーナリスト、以下同）

・10月13日

大阪・関西万博の閉会式が行われ、万博名誉総裁の秋篠宮さまと紀子さまが出席された。秋篠宮さまはスーツにストライプ入りのネクタイ、紀子さまはエメラルドグリーンのドレスとヘッドドレス、首元にパールのネックレスという装いで登場した。

「秋篠宮さまは、9月にも悠仁さまと視察に訪れており、この日は関係者への感謝に続き、“多くの人々がここ夢洲に集い、つながり、相互理解を深め、人類が直面している共通の課題への解決策について、共に考える機会を得たことは、非常に意義深いこと”と述べられ、“博覧会における、すばらしい体験が、世代を超えて共有され、次世代へと引き継がれていくことを祈念し、閉会のことばと致します”と締められました」

・10月19日

佳子さまは、ガールスカウト日本連盟が主催する『ガールズメッセ2025』に出席し、社会の課題の解決に取り組む少女たちと懇談された。

「式典の後、佳子さまは受賞者と懇談し、防災を学ぶ体験イベントを企画した大学生に“みなさんが体験できる場を作られたのはすごく大事なことでしたね”と労われました。

この日は黒いドット柄の白いワンピースをお召しになっていましたが、このワンピースは、2025年6月にブラジルへ公式訪問された際にも着用されていたもので、とても可憐な印象ですね」

・10月20日

上皇后美智子さまがお誕生日を迎えられ、天皇ご一家や秋篠宮家の佳子さまら皇族方がお住まいを訪問された。

「秋篠宮ご夫妻は京都で国際会議の開会式に臨まれ、悠仁さまは大学の授業と重なっているため、別の機会にお祝いの気持ちを伝えられるということです。上皇さまと美智子さまは、9月6日に行われた、悠仁さまの成年式後に行われたお祝いの夕食会に出席し、お孫さんである悠仁さまの成長ぶりを頼もしく思われたそうです」