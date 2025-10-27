青井春＝『週刊プレイボーイ』45＆46号（集英社）　（C）カノウリョウマ／集英社

　グラビアアイドルでタレントの青井春（27）が、27日発売の『週刊プレイボーイ』45＆46号（集英社）のグラビアに登場した。

【写真】”圧巻”美くびれも披露した青井春

　グラドルとしてグラビア誌を席巻しているほか、タレントとしても活動し、YouTube独占配信の恋愛リアリティショー『スキピチュ』に出演中の青井。今回は、自身念願の“泡風呂”撮影含む6シーンを収録。“Iカップのチート級スタイル”を惜しげもなく見せている。

　そのほか同号の表紙＆巻頭グラビアに豊島心桜、蒔埜ひな、姫野ひなの、平嶋夏海、さくらもも、星名美津紀、木部桃花が登場する。