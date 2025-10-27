白い壁となってバルサを封じたミリトン。(C)Getty Images

　現地10月26日に開催されたラ・リーガの第10節で、首位のレアル・マドリーが２ポイント差で２位のバルセロナとホームで対戦。白熱のエル・クラシコを２−１で制し、ライバルと勝点差を５に広げた。

　この試合で圧巻のパフォーマンスを披露したのが、CBで先発したブラジル代表DFのエデル・ミリトンだ。

　守備では強力なバルサの攻撃を次々に跳ね返し、攻撃ではヘッドでジュード・ベリンガムの決勝ゴールをアシスト。迫力ある攻め上がりでもファンを沸かせた。
 
　このプレーぶりに、SNS上では次のような声が上がった。

「ミリトン神」
「スーパーすぎる」
「なんか当たり前のように世界最高レベルに戻ってきたミリトン普通に怖い。バケモンじゃん」
「最強やな」
「エグすぎるな」
「安定感凄まじい」
「ガチの壁」
「大怪我したと思えない」
「ミリトン出てたら日本は勝ててなかったな」
「代表戦ミリトンいたら完封されてたんやろうなって改めて感じてしまった」

　先日、日本代表がブラジルに歴史的勝利を飾った一戦では、出番がなかったミリトン。大怪我から復活したこの27歳がピッチにいなかったのは、森保ジャパンにとっては幸運だったかもしれない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

