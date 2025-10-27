貯金1300万円「孫との触れ合いが心の支え。今の生活に十分満足です」67歳男性の老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、愛知県在住67歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：67歳男性
同居家族構成：本人、妻（62歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：愛知県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：600万円
現在の預貯金：1300万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：国民年金40カ月、厚生年金440カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万9308円
老齢厚生年金（厚生年金）：7万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金30万円（年額、詳細不明）
「年金で安心して暮らせている」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「現役時代にしっかり納めた年金が今の生活費を支え、医療費や日常の出費も賄えている」と語っています。
ひと月の支出は約「17万円」。夫婦の年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
「外食を控えて自炊中心」年金で足りない支出については「貯蓄から引き出し」て賄っているという投稿者。
現在は仕事をしていないそうで、収入は年金のみとのこと。
そのため年金生活においては「外食を控えて自炊中心にし、電気の使い過ぎを避けるなど小さな工夫を重ねています。地域のスーパーの特売日を利用」して出費を抑えているとあります。
「計画的に投資をしておけばよかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「もう少し計画的に貯蓄や投資をしておけばよかった。旅行や趣味などに使うお金には限界があり、もっと将来を見据えた準備をしておけば安心感が増したと感じています」と後悔を口にします。
今の生活については「特に大きな不安や不満はありません。健康に大きな問題がないので、十分満足しています」とコメント。
一方で「毎日時間に追われず、自分のペースで過ごせる。趣味の散歩や家庭菜園を楽しみ、孫との触れ合いが心の支えになっています。健康を意識しながら穏やかに過ごせることが何より」と年金生活の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)