10月26日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。10月26日（日）に京都競馬場で行われたクラシック三冠最終戦・菊花賞（G1・3000m）の予想結果を報告した。

昨日の動画で心機一転、「生涯収支マイナス5億円君」の予想がスタート。早速菊花賞を予想し、「エリキング」を本命に推奨していたが、残念ながらいつもの「ボケェーイ」からスタートで5億円君初陣は飾れず。

本命に指名したエリキングは後方から末脚を伸ばしたものの、やや離れた2着までで、1着のエネルジコとの2頭軸で3連複を7点購入はしていたものの、3着に入ったエキサイトバイオは抜けており買い目に入れていた4着馬とはハナ差。惜しくも不的中となってしまった。

そして、報告動画の最後にマイ億君は「マイ億君から重大発表が来週ありますから楽しみにしてください」と予告。次週の更新が期待される。動画を見た視聴者からは「ハナ差で3連複を外すとかマイナス6億円へ向けて好スタート」、「最高の滑り出し」などと、様々なコメントで盛り上がりを見せていた。