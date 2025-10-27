10月26日、佐賀競馬場で行われた6R・ロータスクラウン賞（3歳・ダ1860m）は、石川慎将騎乗の1番人気、ソイジャガー（牝3・佐賀・真島二也）が快勝した。4馬身差の2着にニシノリンダ（牝3・佐賀・真島元徳）、3着にツモ（牡3・佐賀・東眞市）が入った。勝ちタイムは2:01.0（良）。

2番人気で川島拓騎乗、ムーンオブザエース（牡3・佐賀・土井道隆）は、4着敗退。

「ゴールは遠かった」

1着 ソイジャガー

石川慎将騎手

「（ご自身が本来乗る馬が除外もなって急遽ソイジャガーの騎乗になりましたけどどこで言われましたか？）きょう競馬場に来て知ったので、何も考えず、馬のことも乗ったことないので分からなかったですけど、調教師とも話して、自分の競馬でっていうことで、いきなりだったので連勝馬にいきなり乗るっていうのは久しぶりに緊張しました。1番理想としては逃げたかったので、そこに行けたことは良かったです。手応えはあったと思うんですけど、乗ってる僕は乗ったことがないので、どれだけ動くかなっていう感じでいっていたんですけど、愛斗とか来たらうまくも反応してくれてたんで、まだあるなあるなと思いながら道中は乗っていました。スピードもありますし、馬もすごく乗りやすくて賢いし、これからまた強いメンバーとやっていって、どんどん、どんどん良くなると思うので、まだ牝馬ですし、キャリアも浅いので楽しみは十分あると思います。先週、真島ニ也調教師とのコンビで2着でちょっと悔しい思いをしたので、きょうは2人で勝てて良かったのと、直線ではすごい今までの思い出が蘇ってきて、もう早くゴールが来てくれと思いながらゴールは遠かったです。ありがとうございます」

ソイジャガー 14戦5勝

（牝3・佐賀・真島二也）

父：ホッコータルマエ

母：スリーサンハーツ

母父：ハーツクライ

馬主：山下良子

生産者：村中牧場

【全着順】

1着 ソイジャガー

2着 ニシノリンダ

3着 ツモ

4着 ムーンオブザエース

5着 スーパーフルール

6着 ヤマノアシオト

7着 プレミアムカインド

8着 アオイノユメ

9着 ケイコウギュウゴ

10着 ザセンチュリー

11着 パトリオットゲーム

競走除外 エムティピース