華奢だけどメリハリ抜群…韓国の22歳元フィギュア選手、大胆な肩丸出しドレスでファン魅了【PHOTO】

韓国の元フィギュアスケート選手イム・ウンスが、思わず目が行くスタイルの良さでファンを魅了している。

【写真】こんなにボリューミー？イム・ウンスの意外な美スタイル

イム・ウンスは最近、自身のインスタグラムを更新。

スイス国旗や白いハートのの絵文字とともに「Unforgetable memories with sweet people」とキャプションに綴り、数枚の写真を公開した。

投稿には、スイスを訪れた際に撮影したとみられるイム・ウンスの近況写真が並んでいる。

イム・ウンスはロングヘアを胸元まで垂らしたTシャツ姿を見せたかと思えば、デコルテ部分を大胆にあらわにしたノースリーブドレス姿も披露。ラフな雰囲気とフォーマルな雰囲気を同時に醸し出す写真の数々で、見る者を釘付けにさせている。

華奢ながらもメリハリ感のあるスタイルの良さも披露した彼女の投稿には、「めちゃくちゃラブリー」「あなたはゴージャス」「世界で一番素敵」などの絶賛が寄せられていた。

（写真＝イム・ウンスInstagram）

イム・ウンスは2003年2月26日生まれの22歳。キム・ヨナを見て育った世代“ヨナ・キッズ”の有望株の一人と期待され、2017年の世界ジュニアフィギュアスケート選手権ではキム・ヨナ以降最高順位となる4位入賞を果たした。

2022年の韓国総合フィギュアスケート選手権以降は大会出場がなく、事実上の引退状態となっていたが、2025年2月のハルビン冬季アジア大会で解説デビュー。同月の四大陸選手権で同僚のチェ・ダビン、ウィ・ソヨンらと公演を披露し、正式にフィギュア選手を引退した。