10月26日、高知競馬場で行われた6R・ネクストスター高知（2歳・ダ1400m）は、井上瑛太騎乗の1番人気、エンドレステイル（牝2・高知・打越勇児）が快勝した。7馬身差の2着にクスダマ（牡2・高知・雑賀正光）、3着にバリジグリー（牡2・高知・細川忠義）が入った。勝ちタイムは1:30.0（不良）。

2番人気で宮川実騎乗、サンフラワームーン（牝2・高知・打越勇児）は、12着敗退。

レースは終始エンドレステイルが圧倒。レース開始早々に先手を奪うと後続との差をじわじわと広げつつ最終コーナーを通過。懸命に差を詰めてきたクスダマを直線で再び突き放し、7馬身差の完全勝利となった。見事人気に応えたエンドレステイル、1997年に金の鞍賞を制したギャロップスキーに並ぶ、デビュー2戦目での重賞勝利を果した。

「ホッとした」

1着 エンドレステイル

井上瑛太騎手

「ゴールした瞬間はホッとした気持ちが強かったです。キャリアの差でゲートも若干遅れて出てしまったのですが、実さんがレース前に“勝ちにいく気持ちでいけ”と言っていただいたのでいかせてもらいました。これからもエンドレステイル号とスピードの違いを見せる競馬をしたいと思っています。ひとつひとつ重賞を勝っていきたいです」

エンドレステイル 2戦2勝

（牝2・高知・打越勇児）

父：エスポワールシチー

母：アヴァマローネ

母父：Curlin

馬主：YGGホースクラブ

生産者：静内フアーム

【全着順】

1着 エンドレステイル

2着 クスダマ

3着 バリジグリー

4着 トサノシュジンコウ

5着 ジョウショーボビー

6着 モリノカーニバル

7着 メイジョウエナジー

8着 エアロノート

9着 シシランマン

10着 キッサキ

11着 シェエム

12着 サンフラワームーン