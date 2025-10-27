トヨタの新提案！ 「“3列6人乗り”SUVミニバン」がスゴイ！ ガバッと開く「大口スライドドア」＆全長4.7m“カクカクボディ”採用！ 青×白内装で“多彩なシートレイアウト”もイイ「クロスバンギア」って？

ミニバンの快適さとSUVの力強さを融合！

国内の新車市場を見渡すと、ミニバンとSUVが圧倒的な人気を誇っています。

家族での移動を快適にこなすミニバンと、アウトドアやレジャーを存分に楽しめるSUV。

【画像】超いいじゃん！ これがトヨタ斬新「“3列6人乗り”SUVミニバン」です！（26枚）

どちらも多くのユーザーのライフスタイルに寄り添い、それぞれに強い魅力を放つ存在です。

そんななかで、かつてトヨタ車体はこれらの2つの長所をひとつにまとめた、新しい発想のモデルを提案していました。

ブルー×ホワイトの内装もステキ！ ミニバンとSUVのいいところが融合したモデルとは？

それが「X-VAN GEAR CONCEPT（クロスバンギア）」です。

クロスバンギアは、「誰もが自由に、自分らしい時間を楽しめる次世代キャブワゴン」というコンセプトのもと開発されたモデルで、「ジャパンモビリティショー2023」で公開されました。

トヨタ車体が長年培ってきたミニバンのノウハウに、SUVのタフさとアクティブなデザインを融合。

単なる“中間”ではなく、これまでの常識を超えた新しいカテゴリーのクルマを提示しています。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1820mm×全高1855mm。ミドルサイズのミニバンとして扱いやすい大きさでありながら、3列シート・6人乗りのゆとりある空間を実現しています。

家族とのお出かけはもちろん、友人とのキャンプやアウトドアシーンにも柔軟に対応できる設計です。

外観デザインは、直線を基調としたスクエアなフォルムに、マットブラックのバンパーやフェンダーを組み合わせることで、SUVらしい力強さを演出しています。

また、両側スライドドアを採用しながら、レール部分をボディ内に隠す工夫により、すっきりとしたサイドビューを実現。機能性とスタイリッシュさを高い次元で両立しています。

インテリアは“家のリビングのような快適さ”を追求。明るいカラーのソファのようなシートが居心地の良さを演出し、高い天井による開放感が長距離ドライブでも疲れを感じさせません。

運転席まわりはシンプルで操作しやすく、直感的なドライビングをサポートしてくれます。

クロスバンギアで特に注目されるのが、Bピラーレス構造を採用した前後スライドドアです。

大きく開く開口部は、キャンプ道具や自転車などの大型荷物の積み込みを容易にし、アクティブな週末を過ごすユーザーにぴったりの設計といえるでしょう。

また、3列シートは多彩なアレンジが可能で、最大6パターンのレイアウトに変化します。

助手席を回転させてリビングのように会話を楽しんだり、2列目シートをテーブルとして使ったり、広大な荷室を確保して車中泊仕様にしたりと、シーンに応じた自由な使い方ができます。まさに“動くリビングルーム”のような柔軟性が魅力です。

こうした多用途性は、ただのコンセプトモデルにとどまらず、現代の多様化するライフスタイルに真摯に向き合った結果といえます。

テレワークや週末のアウトドア、ペットとのお出かけなど、ユーザーが求める「使える自由さ」を見事に体現しているのです。

近年、ミニバンとSUVはいずれも進化を続けていますが、その両方の価値を一体化させたモデルはまだ数少ないのが現状です。

クロスバンギアがもし市販化されれば、既存のカテゴリーを超えた新しいジャンルを切り拓く存在になるでしょう。

家族との日常を支えながら、週末にはアクティブに活躍する──。そんな理想的な“相棒”として、クロスバンギアは未来のカーライフをより自由で豊かなものにしてくれるに違いありません。