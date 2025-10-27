「もう無理…」30歳トップ営業マンが転職先で「職場のいじめ」被害者に…孤立のきっかけとなった「意外なひと言」

前職では営業トップ。部下からも慕われていた彼は、なぜ転職先で孤立したのか。歓迎ムードはわずか2週間、ある日を境に同僚はよそよそしくなり、ついには業務連絡すら届かなくなる。静かに、でも確実に進行していく「職場のいじめ」の実態とは。事例をもとに、社会保険労務士の木村政美氏が解説する。

ミーティングのひと言を機に、孤立した中途営業マン

A部さん（30歳）は都内の大学を卒業後、貿易会社で営業マンとして勤務していたが、家庭の事情で大阪の実家に戻ることになった。 今年6月末で退職し、7月からは自宅から電車で30分の距離にある甲社（機械メーカー・従業員数300名）の営業職として再スタートを切った。

第1営業課のメンバーはB上課長（40歳）を含めて10名。アットホームな雰囲気で、お互い仲が良かった。 A部さんの入社初日はみんなでランチに誘ってくれ、週末には歓迎会まで開いてくれた。 「この様子なら、楽しく仕事ができそうだ」 A部さんは胸をなで下ろし、仕事へのやる気をみなぎらせた。しかし2週間後の金曜日、その空気が一変する。

それは、毎週金曜日に行われる営業課の定例ミーティング中の出来事だった。 新製品のねじを取引先に売り込むため、B上課長を除くメンバー全員が、それぞれプレゼン資料を作成し、最も賛同を得られた案を採用するという企画が進められていた。そして今日はその発表日。 メンバーが順番にプレゼンを行い、最後にA部さんの番が回ってきた。

前職では営業係長として部下を率いていたA部さん。プレゼン資料の作成や発表はお手の物である。「自分の力を認めてもらえるチャンスだ」 そう意気込んで臨んだ10分間のプレゼンはメンバーからも好評だった。

「A部さんの説明はわかりやすいし提案内容も的確。資料もバッチリとはさすがですね」

しかし、採用されたのは入社2年目の若手社員C沢さん（24歳）の資料だった。皆が賛同する中、A部さんが

「この資料だと、取引先のニーズを取り込むのには弱いと思います。もう少し……」

と言いかけたのをD谷主任（35歳）が遮った。

「課長、全員がC沢さんの案に賛成してるので、これで行きましょう」

「そうだな」

B上課長はうなずき、会議はそのまま進行した。

翌週の月曜。A部さんはいつも通り「おはようございます」とメンバー全員に挨拶したが、返事はあるものの皆どこかよそよそしい。この日以後昼休みもランチの誘いがないし、雑談の輪にも入れない。退社後、メンバー同士が駅近くの居酒屋で一杯やっている様子は聞こえてくるが、A部さんだけ誘われなくなった。

「みんなどうしちゃったんだろう……」

寂しさを抱えながらも仕事に打ち込んでいたが8月上旬、A部さんにとって決定的な出来事が起きた。社内システムで共有されるはずのミーティング資料が、なぜかA部さんにだけ届いていなかったのだ。会議の途中でそのことに気づいたA部さんは、隣の席のD谷主任に確認を取った。すると、C沢さんが口を挟んだ。

「え？昨日送ったと思いますけど。見落としですかね」

その瞬間、B上課長を含むメンバー全員の鋭い視線がA部さんに一斉に向けられた。その態度に言葉を失ったA部さんは、結局資料がないまま会議に参加し続けることになった。

帰宅後、洗面所の鏡に映る自分の顔をじっと見つめながら、A部さんはつぶやいた。

「俺、何か間違ったことをしたのかな……」

げっそりとやつれた顔を見た瞬間、こみ上げるものがあり涙があふれた。前職では業績トップ。部下からも慕われ、課長からも厚い信頼を寄せられていた。それなのに今の職場では、自分の意見は誰にも聞き入れられず、存在すら無視され、時には仕事の邪魔までされる。メンバーたちの対応にとまどい、悩みは深まるばかりだった。

「空気読めない人ですよね」

その後も、業務連絡や会議資料のアップがA部さんにだけ抜け落ちることが続いた。 8月下旬、A部さんは思い切ってB上課長に相談した。

「最近、私だけ連絡が抜けていることが多いんですが…避けられてますか？」

B上課長は笑みを浮かべながら答えた。

「みんな忙しいし、悪気はないと思うよ。気にしすぎじゃない？」

その言葉は、A部さんの胸に重く沈んだ。

「課長にまでそう言われるなんて……」

翌週の月曜。午前中A部さんはC沢さんとD谷主任が給湯室で話しているのを偶然耳にした。

「主任、A部さんって、ちょっと浮いてますよね」

「前の会社では優秀でも、ここにはここなりのやり方がある。この前の新製品資料の件だって、課としては若手社員を育てることが先。だから君の案をみんなが推した。プレゼン資料なんてあとでいくらでも手直しできる。でも、『仕事ができる』A部さんの案を採用したら手直しできないでしょ？彼のプライドが傷つくから」

「そんな事情もわからないなんて、空気読めない人ですよね。うちの会社、向いてないですよ」

A部さんはその場を離れ、トイレの個室に駆け込んだ。 息が浅くなり、手が震えた。 「空気読めないって……、それが俺を避ける理由？」

昼休み。ひとり外に出たA部さんは、ビルの谷間から見える青空を見上げた。 雲ひとつない空だったが、心の中は土砂降りだった。

「俺はただ、普通に働きたいだけなのに……、もう無理。会社辞めよう」

次の日、A部さんは総務部長のE山さん（50歳、人事・総務の責任者）に退職届を提出した。

＊ ＊ ＊

本事例のA部さは「職場のいじめ」に遭っていたと考えられる。「職場のいじめ」とは、継続的かつ意図的に特定の個人を排除したり、精神的に追い詰めたりする行為をいい、業務上の必要性を超えて、個人の尊厳を傷つけるような言動が繰り返される点が特徴である。「業務連絡を意図的に外す」「成果を認めない」など業務に関わる行為はもとより、「雑談を避ける」や「昼食に誘わない」など表面的には“業務外”に見える行為であってもそれが積み重なることで、対象者（いじめの被害にあっている者）の孤立が進んでいく。

いじめは「対象者の受け取り方の問題」とされがちで、業務外の出来事として企業が対応を避ける傾向がある。そのため行為が放置され、対象者も声を上げにくいなどの状況の中で、更にいじめがエスカレートすることも多く、注意が必要だ。

後編記事〈30歳トップ営業マンが転職先でまさかの「透明人間」扱い…上司は知らない「職場のいじめ」の実態と防止策〉では、改めて職場のいじめの例や、起きやすい職場の特徴、企業が取るべき防止策、そしてA部さんの気になるその後をお伝えする。

