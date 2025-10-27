東京女子プロレスは26日、東京・両国KFCホールで「TJPW Autumn Victory in RYOGOKU」を開催した。11・9後楽園ホールで上福ゆき＆上原わかなのOver Eatsが持つプリンセスタッグ王座に挑むHIMAWARI、鈴木志乃が前哨戦で勝利を挙げ、タイトル戦に向け好発進した。

この日、HIMAWARI＆鈴木は風城ハルを加えたトリオで出陣し、上福＆上原＆キラ・サマーと6人タッグマッチで激突。上福がドロックキック、卍固めでHIMAWARIを攻め立てれば、HIMAWARIはお姫様落としで反撃。鈴木は上福にエルボー連打を叩き込んでいった。上原が鈴木にドロップキックからバナナピローもカット。オーバーイーツは鈴木に合体式フラップジャック。鈴木は上原をベリー・トゥ・ベリーで投げ捨てた。キラがHIMAWARIにバックドロップから逆エビ固めで絞り上げるもカット。上福が逆フェイマサーで風城を排除すると、HIMAWARIがキラをサン・フラワーテンペストで3カウントを奪取した。

マイクを持ったHIMAWARIが「今日（中国から）帰ってきたら、この前哨戦で勝って。このまま勝って勝って、ベルトまで獲ろうじゃないの！」と言えば、鈴木も「獲る！ 今日勝てて、挑戦（表明）したあの日から、ますます私は獲れるって確信になってる。絶対に獲ろう！」とベルト獲り宣言。最後は新チーム名の「Bumping gRittes（バンピング・グリッターズ）！」と叫んで、大会を締めくくった。

バックステージでも鈴木が「HIMAWARIさん帰ってきて、一緒に戦えて勝つことができたので。これはベルト、絶対獲れると思った。この勢いは後楽園ホールまで絶やさず、もっと勢い加速して頑張りたいと思います」と言うなど舌も滑らか。チーム名はHIMAWARIによると“正面衝突する輝く小石たち”との意で、「私たちは小石から正面衝突して輝いてみせます！」と目を輝かせた。王者組について、HIMAWARIは「相手にされてる？ 悔しいです。アイツらって感じだったので。あともう一戦（前哨戦が）できるのかな？ できるんだったら、オーバーイーツに私たちを意識させられるように頑張りたい」と力を込めた。

一方、上福は「あの2人のタッグ名、ザコ・ロン毛ーズだったかなって思うんだけど。なんか調子に乗られて、試合負けたら負のオーラが強くなった気がする」、上原は「私は純粋に3人相手が同期だったので、めっちゃ悔しいので。（また）前哨戦あるか分かんないんですけど、次戦った時はぶっ潰します」とコメントした。

▽20分1本

上福ゆき＆上原わかな＆●キラ・サマー（13分18秒 片エビ固め）HIMAWARI○＆鈴木志乃＆風城ハル

※サン・フラワーテンペスト