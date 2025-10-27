サッカーJ2リーグは、25日（土）、26日（日）に第34節が行われました。

前節敗れて2位転落となった水戸ホーリーホックは、北海道コンサドーレ札幌に1−0で勝利。今節引き分けだったV・ファーレン長崎を抜いて首位浮上となりました。水戸が勝ち点64、長崎が勝ち点63で、J1自動昇格となる上位2チームが残り4試合となる中、やや抜けている展開となっています。

J1昇格プレーオフ圏内では動きがありました。7位ベガルタ仙台と6位サガン鳥栖が直接対決。後半4分までに0−2、さらに退場者まで苦しい展開でしたが、後半33分の宮崎鴻選手の得点から始まり、宮崎選手が2得点で同点へ。試合終了間際には小林心選手が決勝点を決め、大逆転勝利。仙台が7位から4位に浮上し、鳥栖が6位からJ1昇格プレーオフ圏外となる7位転落となりました。

また3位ジェフユナイテッド千葉は、下位のブラウブリッツ秋田と0−0で引き分け。3連勝中だった徳島ヴォルティスはいわきに0−1で敗戦。RB大宮アルディージャはモンテディオ山形に2−2のドローと3位から7位まで勝ち点3差となっています。

一方、下位では最下位の愛媛FCがジュビロ磐田に1−3に敗戦。J3自動降格圏内の18位以下が確定となりました。

【J2第34節】

◆藤枝 1−1 甲府（藤枝総合運動公園サッカー場、25日）

得点【藤枝】オウンゴール（後半38分）【甲府】荒木翔（前半39分）

◆長崎 1−1 今治（PEACE STADIUM Connected by SoftBank、25日）

得点【長崎】エジガル ジュニオ（前半9分）【今治】加藤徹也（後半35分）

◆水戸 1−0 札幌（大和ハウス プレミストドーム、26日）

得点【水戸】齋藤俊輔（前半26分）

◆山形 2−2 大宮（NDソフトスタジアム山形、26日）

得点【山形】氣田亮真（前半34分）堀金峻明（後半30分）【大宮】杉本健勇（後半44分）津久井匠海（後半45＋5分）

◆いわき 1−0 徳島（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム、26日）

得点【いわき】深港壮一郎（後半34分）

◆秋田 0−0 千葉（ソユースタジアム、26日）

◆山口 1−0 富山（維新みらいふスタジアム、26日）

得点【山口】喜岡佳太（後半23分）

◆大分 1−0 熊本（えがお健康スタジアム、26日）

得点【大分】岡本拓也（後半27分）

◆仙台 3−2 鳥栖（ユアテックスタジアム仙台、26日）

得点【仙台】宮崎鴻（後半33分、後半37分）小林心（後半45＋9分）【鳥栖】西川潤（前半31分）森下怜哉（後半4分）

◆磐田 3−1 愛媛（ニンジニアスタジアム、26日）得点【磐田】ブラウン ノア 賢信（前半45分）オウンゴール（後半32分）川崎一輝（後半45＋2分）【愛媛】曽根田穣（後半6分）