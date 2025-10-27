サッカーJ1リーグは、25日（土）、26日（日）に第35節の10試合が開催。残す4試合となった中、優勝争いと残留争いで動きがありました。

首位の鹿島アントラーズは、3位京都サンガF.C.に終了間際で追いつき引き分け。勝ち点1を獲得し、67で首位キープ。2位柏レイソルは、18位横浜FCに勝利を飾り勝ち点3を獲得。勝ち点を66に伸ばし、首位鹿島との勝ち点差を『1』にまで詰めました。鹿島と引き分けに終わった3位京都、20位アルビレックス新潟から2点差を追いつかれた4位ヴィッセル神戸、17位横浜FMに完敗した5位サンフレッチェ広島は上位2チームとの差を詰められず。優勝争いから大きく後退する結果となりました。残り3試合を残して、優勝の可能性があるのは上位5チームまでとなっています。

残留争いは、残留圏ボーダーラインにいる17位横浜FMが連勝を飾り、勝ち点37。敗れた18位横浜FCとの勝ち点差を『5』に広げ、残留へ大きく前進。そして今節で19位湘南ベルマーレ、20位新潟のJ2降格が決定。湘南は2017シーズン以来、新潟は2022シーズン以来の降格となりました。残す降格はあと1つ。14位東京ヴェルディまではすでに残留確定。15位ファジアーノ岡山、16位名古屋グランパス、17位横浜FM、18位横浜FCの中から1チームが降格します。横浜FCは次節引き分け以下で、横浜FMが勝利した場合はJ2降格が決定。次節第36節は、8日（土）、9日（日）に行われます。

【J1第35節】

◆浦和 0−0 町田（埼玉スタジアム2OO2、25日）

◆柏 2−0 横浜FC（三協フロンテア柏スタジアム、25日）

得点【柏】山田雄士（後半27分）仲間隼斗（後半31分）

◆FC東京 3−1 岡山（味の素スタジアム、25日）

得点【FC東京】佐藤恵允（後半3分、後半45分）俵積田晃太（後半43分）【岡山】江坂任（後半28分）

◆横浜FM 3−0 広島（日産スタジアム、25日）

得点【横浜FM】植中朝日（前半12分）天野純（後半41分）ジェイソン キニョーネス（後半45+1分）



◆清水 1−0 東京V（IAIスタジアム日本平、25日）

得点【清水】オウンゴール（前半18分）

◆G大阪 2−0 名古屋（豊田スタジアム、25日）

得点【G大阪】山下諒也（後半11分）岸本武流（後半45+3分）

◆京都 1−1 鹿島（サンガスタジアム by KYOCERA、25日）

得点【京都】マルコ トゥーリオ（前半36分）【鹿島】鈴木優磨（後半45+6分）

◆C大阪 2−0 川崎F（ヨドコウ桜スタジアム、25日）

得点【C大阪】ラファエル ハットン（前半4分）田中駿汰（前半7分）

◆新潟 2−2 神戸（デンカビッグスワンスタジアム、26日）

得点【新潟】島村拓弥（後半29分）若月大和（後半45分）【神戸】大迫勇也（前半45+3分、後半7分）

◆福岡 1−0 湘南（ベスト電器スタジアム、26日）得点【福岡】見木友哉（後半45+3分）