大分県玖珠町森の久留島武彦記念館で12月21日まで開催中の歌人・柳原白蓮（1885〜1967）の企画展。展示するのは日田市清岸寺町で古美術商を営む永瀬微霜（びそう）さん（70）が45年かけて集めた初公開の作品群だ。白蓮直筆の書や短冊、色紙など140点に上る。永瀬さんの白蓮コレクションは計約500点に及び、研究者も驚く規模という。収集のきっかけは、あるコンテナとの出会いだった。

会場は、白蓮の世界に浸れる作品が所狭しと並んでいる。最初の歌集「踏絵」（1915年）の冒頭にある「われはここに 神はいづこに ましますや 星のまたたき さびしき夜なり」の書、掛け軸に書き下ろした短歌の数々…。生涯をたどる関連資料も豊富で、短歌を手ほどきした養父や、10代で結婚した子爵の北小路資武、日本中にセンセーションを巻き起こした駆け落ちの相手、宮崎龍介らの書も見ることができる。

話は1980年にさかのぼる。東京で仕事をしていた永瀬さんは美術品の勉強仲間と一緒に、コンテナを入手した。「日本全国で美術品を集めていた外国人が行き倒れ、親戚が処分した」と伝え聞いた。

中を調べ、白蓮の名が入った書などが100点以上あることが判明する。2番目の夫だった筑豊の炭鉱王、伊藤伝右衛門の別荘で、白蓮のために建てられた別府市の「赤銅（あかがね）御殿」が79年に解体され、市場に出たものらしい。

「表装されていないものもあり、すぐに売れなかったので、そのまま置いていた」と永瀬さん。その後「何か理由があってここに来た」と縁を感じて思い直し、白蓮関連の資料を買い足すようになったという。

神奈川県の近代文学研究家、尾形明子さんは2010年、永瀬さんの作品群を確認する機会を得た。尾形さんは08〜09年に東京、名古屋、福岡などで開催された白蓮の企画展で図録を監修。企画展の準備で約2年間、白蓮の作品を借りる作業に携わっていた。

全国の文学館や美術展を回って白蓮の作品を見てきたが、尾形さんは永瀬コレクションの「数」に圧倒された。白蓮の書は駆け落ち後、家計を支えるため頼まれて書いたものが各地にあるとされている。ただ「個人がこれだけ持っていることに驚いた。情熱が伝わった」と感心する。

展示は、白蓮と児童文学者の久留島に交流があったことから記念館が企画した。「白蓮の人柄を体感してほしい」と永瀬さん。金成妍（キムソンヨン）館長も「直筆がこれだけ集まるのは珍しい」と来場を呼びかけている。

入館料は町外者300円、町内者は150円、18歳未満無料。（菊地俊哉）

柳原白蓮（やなぎわら・びゃくれん） 歌人で、大正天皇のいとこ。代表作に歌集「踏絵」「幻の華」など。1911年に筑豊の炭鉱王、伊藤伝右衛門と再婚したが、21年に7歳年下の社会運動家宮崎龍介と駆け落ちして離婚。伝右衛門への絶縁状を新聞に公表し「白蓮事件」と呼ばれた。小説「赤毛のアン」を翻訳した村岡花子との親交や、学徒出陣中の長男香織の死を悼み戦後「悲母の会」を結成したことでも知られる。恋や母心など女性の率直な心情を歌い、今も根強い人気がある。