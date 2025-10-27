被爆者から体験を聞き取って後世に語り継ぐ長崎市の取り組み「交流証言者」として、同市エミネント葉山町の長嶋恵理子さん（74）が26日、長崎原爆資料館で初めての講話に臨んだ。身内ではない他人の体験を受け継ごうと決めたのは父、清水惣一郎さん（2006年に83歳で死去）の存在がある。父は入市被爆した体験を一度だけ語っていた。

長嶋さんが父から話を聞いたのは40代後半。大病で入退院を繰り返す父の状況から母に「お金大変じゃないの」と聞くと、「（父は）被爆者手帳を持っていて（医療費は無料になるから）大丈夫」と返答された。父が自身を含め、周囲に被爆者であることを隠していることを初めて知った。

退院した父に被爆体験を教えてほしいとせがむと、原爆投下翌日に救助作業のため、同市に入ったと打ち明けられた。「どこもかしこも真っ黒」「地獄やった」。遺体を起こしては知人ではないかを確かめたのだとも教えられた。ただ、父はそれ以降、被爆体験について口を閉ざした。

長嶋さんは2年前から交流証言者を目指し、被爆当時13歳だった丸田和男さん（93）＝長崎市＝とやりとりを重ねた。「父も同じ景色を見たかもしれない」との思いがある。「丸田さんの核兵器廃絶への願いや、父が話しきれなかった（被爆体験や）思いを伝えていきたい」と語った。

交流証言者の活動は16年に始まり、長嶋さんを含めて46人が活動中。（鈴鹿希英）