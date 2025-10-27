佐賀県高校駅伝競走大会（県高校体育連盟など主催、西日本新聞社など後援）が26日、佐賀市川副町のスポーツパーク川副を発着点とするコースであり、第78回大会の男子は鳥栖工が16年連続50度目、第39回大会の女子は佐賀清和が2年ぶり8度目の優勝を果たした。両校は12月21日に京都市で開かれる全国大会に出場する。

男子は7区間（42・195キロ）を18校15チームで競い、1位の鳥栖工は2時間06分06秒でゴール。2位に白石、3位に唐津工が続いた。

12校8チームが出場した女子は、昨年2位の佐賀清和が5区間（21・0975キロ）を1時間12分21秒のトップで走り抜いた。昨年優勝の白石は2位、伊万里実が3位だった。

3位までの計6チームは、11月15日に福岡県嘉麻市で開催される九州大会に出場する。（才木希）

区間新2人全国へ弾み 鳥栖工

昨年の全国大会で7位入賞を果たした鳥栖工は、2位の白石に13分30秒差をつけて圧勝。2、4区では区間新記録をたたき出し、全国大会に弾みをつけた。

日差しが強く、風の向きが何度も変わる天候の中で開かれた今大会。古川昌道監督（59）は「コンディションが悪い中、うまくまとめてくれた」と選手をたたえた。

「最低限の走りはできた」と話す3区の下森実直主将（3年）は終始、向かい風に苦しめられた。それでも「（大会新記録だった）昨年の記録を塗り替えたい」と粘りをみせた。チームの目標は全国大会優勝。「全員が実力を2、3段階上げないと厳しいけど、しっかり勝負できるようにしたい」と意気込んだ。（才木希）

終盤で引き離し雪辱 佐賀清和

「やった、都大路がかなった！」。佐賀清和の最終5区、内野彩愛選手（3年）がゴールすると選手たちは抱き合って喜びあった。

2年ぶりの首位奪還を目指して挑んだ今大会。序盤から1位をキープするも、1区では前回覇者の白石との差はわずか1秒だった。タスキをつないで少しずつ引き離し、最後は1分30秒まで差を広げた。山口遥監督（23）は「最後は勝ってくれると信じていた」とうなずいた。

4区の吉武美乃里主将（3年）は股関節の疲労骨折で8月ごろまで痛みに悩まされたが、「キャプテンの意地」で今大会に出場。35秒だった2位との差を1分12秒に広げる活躍を見せた。「全国大会でも清和らしさを忘れずに走りたい」と力を込めた。（才木希）