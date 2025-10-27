長崎県雲仙市議選（定数17）が26日告示され、現職12人、新人6人の計18人が立候補を届け出た。党派別では公明1人、共産2人、無所属15人。地域活性化策などを巡り、論戦が交わされる。

投票は11月2日。午前7時〜午後6時に市内28カ所であり、午後7時半から吾妻体育館で即日開票される。

有権者数は3万3659人（25日現在、市選管調べ）。（本山友彦）

■雲仙市議選立候補者（定数17−18、届け出順）

柿田 耕平42 革製品縫製業 無新

藤本淳次郎67 飲食業 無現2

林田 哲幸56 かまぼこ店代表 無現4

大久保正美78 会社社長 無現5

山本 松一68 市民団体会長 無現2

渡辺 勝美71 農業 無現3

大山 真一69 保護司 無現2

矢崎 勝己75 自動車整備業 共現2

町田 康輔40 小学校PTA会長 無新

松尾 文昭77 市商工会理事 無現5

深堀 善彰61 社会福祉法人理事 無現5

小畑 吉時78 漁業 無現5

林田 武志67 ［元］農林水産省職員 無新

平野 利和68 党支部長 公現4

広瀬 猛男55 溶接業 無新

坂本 弘樹63 ［元］農協職員 無現4

上田美代子64 党市女性部長 共新

下楠薗康司43 カツ丼店店主 無新