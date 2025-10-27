【風人もよう 青山衣里子さん（30）】

長崎市中心部から車で約30分。リゾート施設「アイランドナガサキ」もある同市伊王島町に13日、宿泊型産後ケア施設「bebe」を開業した。生後半年までの子を持つ母親を対象に、子育てから数日離れて「お休み」してもらう。リゾート感があり、ゆったりとした時間を過ごせる島でサポートする。

同市戸町出身。「子どもに関わる仕事がしたい」と看護学校を出て、2017年から産婦人科の助産師としてキャリアを積んだ。20年9月、25歳の時に自身も第1子を出産した。

数時間おきの授乳、何度も起こされる夜泣き。当時は新型コロナ禍で外出もできなかった。夫が仕事で自宅にいない日中、子どもと2人で過ごす中で「社会からの孤立」を感じたという。助産師として多くの母子と接してきたが、そんな現実があるとまでは想像できていなかった。

「子どもがかわいく思えなくなっていった」と当時を振り返る。「目を離したら子どもが死んでしまうのではないか」と責任と不安が膨れ上がり、産後うつになりかけるまでに追い込まれた。

同じ思いをする母親を1人でも減らしたい−。そう考える中で厚生労働省が推進する母親への育児サポートをする「産後ケア施設」に着目した。長崎市内でも近年広がりつつあり、産婦人科医院を中心に30件ほどで開かれている。

多くのサービスは日帰りで、専門家が育児相談に乗ることが主流。「母親がゆっくり休める時間は少ないだろう」。自身の体験を通じて課題を感じていたからこそ、「bebe」では2泊3日と4泊5日のプランを用意した。

母子が「身一つ」で訪れ、利用できるのが特長だ。看護師や助産師が24時間体制で授乳やおむつ替え、寝かしつけなどをしてくれる。母親は子育ての実務から離れ、別の個室で睡眠を取ったり、島を散策したりしてリフレッシュできる。1日3食の食事とおやつが提供され、滞在中の着替えなども施設で用意される。希望すれば、悩み相談も受け付けている。

「ゆっくりできました、また来ます」。笑顔で帰る母親たちを見ると、開業して良かったと感じる。「『子育ては1人じゃないよ』と、お母さんたちの背中を押せる施設にしていきたい」（鈴鹿希英）

私の好きなひととき

読書です。社会人になり、通勤中に読み始めて夢中になりました。ミステリー小説が好きで、東野圭吾さんや村上春樹さんの作品をよく読みます。私の影響で5歳と2歳の子どもたちも絵本が大好きになりました。自宅近くの図書館に毎週通い、家族で計10冊借りるのがお決まりです。読み聞かせをするのも幸せな時間です。