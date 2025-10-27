本紙ヤング川柳の選者、真島久美子さん（52）＝佐賀県吉野ケ里町＝の初句集「恋文」が、一般社団法人全日本川柳協会の「第18回川柳文学賞」で、最高賞に当たる正賞に選ばれた。選考委員からは「ごくごく自然に川柳が日々の真ん中にある」「切り口は斬新であるが、決して難解ではない」などと評された。日常や等身大を意識して作句する真島さんは「川柳への思いが認められてうれしい」。受賞の喜びを胸に、きょうも「五七五」に日常を刻む。

父の故清弘さんと母の美智子さん（79）が川柳選者の真島さんにとって、子どもの時から川柳を詠むのは当たり前だった。野球中継を見ている父に＜お父さん久美子もテレビみたいんだ＞と伝えると、＜ちょっと待てお父さんにもみせてくれ＞と返す川柳を介した親子の会話も楽しんだ。

高校卒業後に就職してからも作句は続け、退職後の30歳からは川柳中心の生活に。川柳に携わる関係者から「句集を出してはどうか」との声もあったが、「きょうより、明日できる句がもっと良くなる。今ではない」と日々の作句に集中した。

考えが変わったのは、清弘さんが77歳で亡くなった2018年。「父に見せることができなかった句集を、母が元気なうちに出したい」と選句作業に着手した。膨大な作品の中から、過去10年間を区切りとして、500句まで絞った。句集に収めるのは300句と決めていたが、どうしても絞りきれず、知人で十八世川柳の平川柳さんに協力を仰いだ。

吉野ケ里川柳大会の選者だった清弘さんが、賞品として作っていた竹細工を詠んだ＜父さんが少年になる竹細工＞。等身大で変わらなくて良いという思いを込めた＜青虫は決して今を恥じてない＞。タイトル「恋文」の元になった＜水出しの珈琲恋文が届く＞−。句集には真島さんの気持ちが詰まった300句が並ぶ。

24年に共和印刷から出版すると、1年間で出版された個人句集から最も優れた作品を選ぶ川柳文学賞への応募を知人らに勧められ「せっかくの機会だから」と申し込んだ。全国から集まった17冊を選考委が審査し、最高賞に選ばれた。

受賞後も呼吸するように川柳を詠む日々を送る。思いついた句をスマートフォンに打ち込み、推敲（すいこう）する。「ご飯を食べないと死にますよね。おいしい、おいしくない、残す、おかわりする。川柳も同じ。この日常は変わらない」（中川次郎）