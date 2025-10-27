太平洋戦争中の国策に絡む大惨事である。政府は80年以上放置されている遺骨の調査と収容に動くべきだ。

山口県宇部市の長生（ちょうせい）炭鉱で1942年、海底坑道の水没事故が発生し、183人が犠牲になった。7割が朝鮮半島出身者とみられる。

石炭増産の国策の下、労働力不足を補うために朝鮮半島から多くの人が動員された。宇部市史には「危険な海底炭鉱として知られ、日本人から恐れられたため投入されることになった模様」と記されている。過酷な労働環境だったに違いない。

戦後長く忘れ去られていた事故に光を当てたのは、地元の民間団体である。埋もれていた坑口を見つけ、海中で遺骨収集に乗り出した。活動資金はクラウドファンディングで募った。

今年8月の潜水調査で見つけた骨とみられる4点は、山口県警の鑑定で人骨と判明した。頭蓋骨も含まれている。

犠牲者を慰霊し、史実を語り継ぎたい一心で、困難な遺骨収容を果たした民間団体に敬意を表したい。

政府は2016年に戦没者遺骨収集推進法を施行し、国内外で遺骨の収集を少しずつ進めている。遺骨収集を「国の責務」と位置付けた。

しかし長生炭鉱は、沖縄などの戦闘地域や準じる場所ではなく、対象外とする。

民間団体は潜水調査への財政支援を働きかけた。厚生労働省は、遺骨の所在が特定できず、海底の坑道の安全性が確認できないことなどを理由に応じてこなかった。

政府はこうした対応を改めてもらいたい。04年の日韓首脳会談で、韓国側が軍人・軍属以外の民間人の遺骨返還を要求したのに対し、当時の小泉純一郎首相が人道上の観点から「真剣に検討する」と返答した経緯もある。

日韓関係の悪化もあり、その後の協議は停滞している。長生炭鉱の事故では日本人も犠牲になっており、政府は早期に取り組むべきだった。

民間団体の尽力で遺骨が存在する場所が特定され、収容できた事実は大きい。厚労省は「安全性の懸念を払拭できない」と突き放さず、安全に調査できる方法を検討できないものか。

民間団体と韓国政府は、犠牲者の一部遺族のDNAデータを保有しているという。韓国側は、8月に発見された人骨のDNA型鑑定をする方針を表明した。

遺骨の返還を心待ちにしている遺族が両国にいる。少しでも早く身元が明らかになることを願わずにいられない。

戦後80年の今年は日韓国交正常化60年の節目でもある。元徴用工問題などの歴史認識に対立があるとしても、日本政府は遺骨の収容と返還を人道的配慮と捉えるべきだ。

長生炭鉱の問題を多くの国民に知ってほしい。民間を交えた協力体制が築ければ、両国が目指す未来志向の関係強化にもつながる。