阿部寛、白髪姿で岡田准一主演「イクサガミ」出演決定 メインビジュアル＆最新予告も解禁
【モデルプレス＝2025/10/27】俳優の岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるNetflixシリーズ「イクサガミ」 (11月13日配信／全6話）より、俳優の阿部寛の出演が決定。あわせて、メインビジュアルと予告も解禁された。
【写真】「イクサガミ」迫力満載の最新予告
292人の志士たちが集められた京都・天龍寺、火蓋が切って落とされたのは蠱毒【こどく】という名のゲーム。各自に配られた木札を奪い合い、東京に辿り着いたものには大金が与えられる。ゲーム開始の号令と共に一人の男の首が落とされると、292人による決死のバトルが始まる。遠距離の弓、スピードの短刀、破壊力の大剣。あるいは、徒党を組む戦略家。その戦い方は、実に292通り。生と死が交錯する、壮絶なバトルが今、目まぐるしく展開する。
プロデューサーの岡田は「このキャラとこのキャラが戦うのか」「このキャラクターは、もしかしたら死んでしまうのではないか」など、視聴者を物語へ強烈に引き込む展開づくりに集中。製作に際してこだわり抜いたのは「いかにカッコよく、強力なキャラクターとシンプルなストーリーで描き切るか」という点であった。
個性的なキャラクターの中でも特に目を引くのが、阿部演じる岡部幻刀斎。巨軀に長い白髪の不気味な出で立ちで、参加者から「化け物」と言われる男は、ゲームをさらに混沌とさせる。同時に公開されたキーアート、愁二郎（岡田）の刀に映る蠱毒の参加者たち。彼と対峙した者たちには、どのような運命が待ち受けるのか。
本作で主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田をはじめ、藤崎ゆみあ（※「崎」は正式には「たつさき」）、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、城桧吏、淵上泰史、山田孝之、一ノ瀬ワタル、井浦新、田中哲司、中島歩、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、濱田岳ら、オールスターキャストの出演が話題を集めている同作。9月に開催された第30回釜山国際映画祭でのワールドプレミアでは、海外からも絶賛の声が続出。配信前から日本のみならず世界での期待が高まっている本作も、ついに11月13日に配信スタートを控える。（modelpress編集部）
◆阿部寛「イクサガミ」出演決定
◆岡田准一主演「イクサガミ」
