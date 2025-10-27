サツマイモ、スイーツで食べるなら？＜回答数 33,784票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第333回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「サツマイモ、スイーツで食べるなら？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:サツマイモ、スイーツで食べるなら？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
洋菓子店の味 なめらかスイートポテト
【材料】（でき上がり約 300g）
サツマイモ 300g
バター 30g
グラニュー糖 60g
生クリーム 25ml
卵黄 1/2個分
<ぬり卵>
卵黄 1/2個分
生クリーム 少々
【下準備】
1、サツマイモは皮ごと水洗いしてラップで包み、電子レンジで竹串がスッと通るまで加熱する。熱いうちに皮をむき、網などで裏ごししてペースト状にしておく。
2、バターは常温にもどしておく。
3、オーブンは200℃に予熱しておく。
【作り方】
1、ボウルにペースト状のサツマイモと、柔らかくしたバターを入れ、押しつけるようにして混ぜ、グラニュー糖を2回に分けて加え、さらに混ぜ合わせる。
2、生クリーム、卵黄を加えて混ぜ、鍋に移して手につかなくなるくらいまで火練りをして水分をとばす。
3、(2)を適当な大きさに分割して丸め、サツマイモの形のイメージで成形し、オーブンシートを敷いた天板に並べる。
4、＜ぬり卵＞の卵黄と生クリームを混ぜ合わせ、(3)の表面にぬり、200℃に予熱しておいたオーブンで、表面に焼き色がつくまで焼く。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
