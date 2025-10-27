最低賃金を上げるための条件

2025年度の最低賃金は、全国47都道府県の加重平均が1121円になった。昨年からの引き上げ幅は過去最高の66円で、1000円を下回る都道府県はもうひとつもない。もっとも高い東京都が1226円で、一番低い高知県、宮崎県、沖縄県でも1023円である。2021年度には全国加重平均額は930円だったのだから、5年で2割以上も増えたことになる。

【写真を見る】韓国、イランに抜かれ、“論文引用”が「世界13位」に転落…日本より上位の意外な国とは

働く人の多くはこの決定を好意的に受け入れているようだ。しかし、冷静に考えれば考えるほど、よろこべる状況ではない。今回の最低賃金の上昇が、日本の経済成長の反映であるなら問題ないが、実際のところ、経済が成長しているとはいえない状況だからまずい。

政府は「2029年までに1500円」という目標を定めているが――

最低賃金の上昇を求める圧力は、近年、政府や労働組合から強くかけられ、政府は「2029年までに1500円」という目標を定めている。だが、多くの中小企業から、「売り上げも利益も増えていない状況で、人件費をこれ以上増やさなければならなくなると、事業を続けられない」という切実な声も聞こえてくる。

雇用主が賃金を上げるための条件は、簡単にいえば、雇用された一人ひとりの生産量が増えることである。インフレによって原価が上がった分を販売価格に転嫁し、それによって上昇した利益を賃上げに使うだけなら、インフレ分を補ったことにしかならない。つまり、実質賃金は増えない。その状況で、実質賃金を増やそうとして、販売価格が上がった分以上の賃上げをすれば、人件費比率が高くなりすぎ、雇用主は利益を上げられなくなる。

現在、賃上げや手取りの上昇を求める議論が盛んだが、生産性が上がっていないのに賃上げすれば、余裕のある大企業はいいが、余裕のない中小企業は雇用を維持できない。人減らしにもつながるし、経営がギリギリの場合には破綻してしまう。

かつて、赤字に転落しながら、労働組合が激しく賃上げを要求し、会社がやむなく受け入れた結果、倒産してしまったという事例を見たことがある。条件が整わない状況での賃上げはリスクをともなう。賃上げを望むなら、先に条件を整えることが重要だといわざるをえない。

日本の労働生産性はOECD加盟38カ国で29位

ある企業が一定の生産性を維持し、経営もなんとか回っていたとしよう。そこに、従業員の賃金だけは一人当たり2割ほど上げなければならなくなったら、どうなるか。一人当たりの生産量は増えていないのに人件費だけ増やせば、人件費に経営が圧迫されて、一挙に赤字になってもおかしくない。人件費を2割上げるというなら、それだけ生産量が増えていないといけない。

最低賃金を2割上げるなら、1時間当たりの生産量を賃上げに見合うだけ高めるように号令をかけ、実現できたら実行する、というプロセスが必要だったはずだ。というのも、日本人の労働生産性は現在、他国とくらべて低すぎる。逆にいえば、それは労働生産性を高める余地が、他国以上にあるということでもある。

日本生産性本部が発表した「労働生産性の国際比較2024」によると、2023年における日本の労働生産性は1時間当たり56.8ドル。これがどのくらいの水準なのか、G7諸国の数字と比較すると、アメリカ97.7ドル、ドイツ96.5ドル、フランス92.8ドル、英国80.6ドル、イタリア77.8ドル、カナダ71.4ドル。日本はお話にならないほど、ぶっちぎりで最下位なのである。

しかも、G7では1位のアメリカも、OECD加盟諸国全体のなかでは8位にすぎず、アイルランド154.9ドル、ノルウェー136.7ドル、ルクセンブルク128.8ドルなど、まだまだ上がいる。また、OECDの平均は71.3ドルで、日本はOECD加盟38カ国中、29位に低迷している。

この状況を改善しないまま賃上げを続ければ、日本の生産力は低下の一途をたどらざるをえないだろう。

どんどん下がっている日本の名目GDP

この労働生産性の低さが、GDPの低迷にもつながっている。日本はかつて、アメリカに次ぐ世界第2位の経済大国だった。ところが、名目GDPは2010年に中国に抜かれ、2024年にはドイツにも抜かれ、まもなくインドにも抜かれようとしている。

この5年間における、日本の一人当たりの名目GDPの推移を見てみたい（データはIMFより）。円換算にして、2021年が440万7205円、22年が448万1467円、23年が475万4988円、24年が491万9123円、25年が506万5193円。5年間の上り幅は15％近くになるものの、これがドル換算だと、21年が4万155ドル、22年が3万4080ドル、23年が3万3845ドル、24年が3万2498ドル、25年が3万3955ドル。反対に15％以上も下がっている。円安のせいで成長分も相殺され、日本の名目GDPが相対的にどんどん下がっているのがわかる。

ちなみに、2024年に名目GDPで日本を抜いたドイツはどうか。ユーロ換算だと、21年が4万4190ユーロ、22年が4万7183ユーロ、23年が4万9524ユーロ、24年が5万819ユーロ、25年が5万1918ユーロで、伸び率は17％強。日本より若干いい程度だが、これをドル換算にしても、21年が5万2300ドル、22年に4万9725ドル、23年に5万3565ドル、24年に5万4989ドル、25年に5万5911ドルと、成長を遂げている。

極度の円安を許容しているうちに、日本の経済力が世界のなかで相対的に下がっているのがわかる。つまり、現在の日本で労働生産性が低いのは、円安のせいでもある。だが、円安という逆境にあるならなおさら、日本は世界でもトップクラスの労働生産性を獲得しないかぎり、経済成長はおぼつかない。

ワークライフバランスを捨てる必要も

現在、低い生産性を放置したまま、「働き方改革」のかけ声のもと、労働時間がどんどん短縮され、仕事が終わらなくても、もっと働きたいという意思があっても、規定の時間を超えては働けないようになりつつある。その状況で賃上げし、最低賃金を上げれば、人件費率の上昇に反比例して、生産性はどんどん下がってしまう。

自民党の高市早苗新首相は「私自身がワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働いて参ります」と発言し、「国民に長時間労働を強いるのか」と批判を浴びた。

筆者が高市新首相をどう評価するか、ここでは触れないが、この発言だけは悪くなかったと思っている。一国のトップ（になりうる人物）が遮二無二働く姿勢を見せることは、労働力の低い日本人の生産性を上げるためのモデルになりうると考えるからである。

「ワークライフバランスは維持しながら、働くべき時間内は働き倒します」といえば、批判は浴びなかったのかもしれない。しかし、ある時期、時間も忘れるくらい必死で働かないかぎり、仕事のスキルは身につかないし、スキルが身につかなければ、中身の濃い仕事を効率よく進めることもできない。ワークライフバランスとは、中身の濃い仕事を効率よくできるようになって、はじめて実現できるはずである。

最近はいきなりワークライフバランスを主張する新入社員も多いが、それが許容される状況では、日本の労働生産性は永遠に上がらないだろう。いまの状況を放置したまま、最低賃金を上げ続けるということは、日本の成長の芽を摘み続けることにほかならない。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部