約1000万人の納税者が利用する「ふるさと納税」を巡ってトラブルが絶えない。自治体や企業と国の間で裁判沙汰まで起きる始末だが、背景には利用者たちが目をつぶってきた制度自体の問題がある。お得な返礼品がもらえるからと喜んでいる場合ではないのだ。

さらにこんな懸念もある。

「地方自治の観点からすれば、納税者の自由意志で納税先を選択できてしまえば、税収を奪われる都市部の自治体は、財源減少によって、行政サービスやインフラ整備などに影響が及びます」（立命館大学名誉教授〈財政学、地方財政論〉の平岡和久氏）

実際、「ふるさと納税ベスト＆ワースト20」のランキング表における「流出自治体」を見れば、ワースト自治体の多くが東京23区なのだ。これら特別区は、ふるさと納税を含む国の税制改正によって、この10年で累計約2兆円もの影響を受けているとされる。

流出額が都内トップの世田谷区ふるさと納税対策担当課の課長に尋ねると、

「いわゆる流出額は、控除額ベースで令和5年度は99億円、昨年度は111億円、今年度は123億円と毎年増え続けています。かなりまとまった額なので非常に厳しい状況です。最新額は、令和7年度当初予算のゴミ収集などのための清掃費126億円に匹敵します。また今後の懸念は公共施設、特に区立小中学校の校舎の改築工事です。毎年3校ずつ着手していますが、今後も続々と耐用年数を迎える学校が出てくる。建設コストも上がっていて少しでも影響が出ないよう進めています。ふるさと納税の影響が子どもにまで及んではいけませんので」

「返礼品なし」を選ぶ自治体も

23区内で2番目に人口が多い練馬区も深刻である。

「昨年度は約50億円が区外へと流出しましたが、これは公立校の校舎改修費1校分に相当します」

と憤るのは、練馬区長の前川燿男（あきお）氏である。

「流出しなければできたことはたくさんあると思います。練馬はさまざまな課題があり、例えば区立美術館の改修、都営大江戸線の延伸も控えています。延伸は都がメインの事業体ですが、計画より遅れて費用がかかるので、区からも資金提供したいと思っているのです」

10年以上前からふるさと納税に反対だった前川氏は、あえて「返礼品なし」とする。

「練馬区は返礼品競争に参加しないと公言しましたが、反対する区議は一人もいません。公共サービスを自分たちの税金でやるのが地方自治の大原則で、ふるさと納税は滅茶苦茶ですよ。安易に返礼品競争へと参加したら、自治制度の根幹を壊すことになりかねません」

「返礼品ありきの制度は不要」

区の財政課長が話を継ぐ。

「区民の皆さんが、ふるさと納税を使って自治体に寄附するという行為自体は否定しません。節税になりますし、得だから利用したいと思うのは人間の感情として当然のこと。むしろ返礼品ありきで自治体間の競争を生む制度設計がおかしいと思います。国には地方の財源が不足する一方、東京は財源が豊かだから格差是正をとの意図があろうかと思いますが、それなら返礼品ありきの制度は不要です。地方交付税という制度がありますから」

大阪府泉佐野市が国を相手取った裁判でも焦点となった国からの交付金。大企業が集中して税収が見込める東京などの大都市と、税収の少ない地方自治体との不均衡を調整するための制度である。

「地方交付税は、その原資の5割弱を東京が負担しています。税収の乏しい地方にお金が回るシステムとして機能していますが、東京23区は不交付団体なので国からの補填を受けられない。ふるさと納税の流出額が、そのまま税収減に直結してしまうのです」（同）

「制度そのものが憲法違反だと思っている」

いったいどういうことか。菅元首相の選挙区である横浜市は、流出額343億円で全国1位だが、実は“救済策”があるのだ。

先の平岡氏によれば、

「ふるさと納税による寄附で本来は得られた税収が流出しても、国から交付金として75％が補填されています。横浜市は交付団体なので実際に減収となるのは80億円前後。一方で不交付団体の世田谷区は123億円、練馬区は50億円が丸々減るわけです。流出額が大きく国から補填を受けられない自治体からすれば、取られるばかりで不満が募るのは当然だと思います」

仮にふるさと納税がなければ、減収分を補填する交付金は必要なかったわけで、それだけでも国にムダな出費を強いているわけだ。まさに本来あるべき税制の姿が、ゆがめられていると言っても過言ではなかろう。

再び前川区長に聞くと、

「民主主義の根本は財政で、これを壊してはいけません。私は制度そのものが憲法違反だと思っていますから、できれば同じ志を持った自治体を束にして集団訴訟を起こしたい。制度自体は菅元首相が始めたわけですが、政治的な動機は不純だと思います。地方へのウケ狙いとしか思えません」

菅氏に提言したが……

秋田の寒村に生まれ、集団就職を機に上京。政界入りした菅氏は、長男にもかかわらず農家を継ぐことはなかった。ゆえに人一倍、故郷へ恩返しをしたいという気持ちが強く、ふるさと納税を立ち上げた。

そうした類いの美談は盛んに報じられてきたが、当初の理念からはほど遠い姿になった“わが子”について、どう考えているのか。

「2014年に総務省の自治税務局長に就任した際、第2次安倍政権で官房長官だった菅さんにあいさつに行きました。すると彼は“ふるさと納税、分かっているよな”と言ってきたのです」

と明かすのは、総務省の元幹部で、立教大学経済研究所研究員の平嶋彰英氏。

「前任者の一人は、菅さんから“俺はふるさと納税の寄附金総額を1兆円にしたい”と言われ、その手段として、寄附金の上限を倍に引き上げ、それに確定申告不要のワンストップ化という拡充策を命じられていた。それを前任者たちはいろいろ事情もあって見送ってきた。私が担当局長だった当時は、返礼品の問題がだいぶ大きくなっており、もはや看過できない状態でした。『基本方針2014』にふるさと納税拡充の方針が記述され、返礼品の問題に手をつけざるを得ないことは、理解してもらえるだろうと考えたのです」

換金性の高い純金製のグッズや海の見える別荘など、エスカレートする返礼品合戦を鎮めようと、平嶋氏はこう提言したという。

「返礼品をこのまま放置しておくのはまずいと思って、“菅さんは普通の人に制度を使ってほしいのでは”“こんな人もいるんですよ”と申し上げた。『100％得をするふるさと納税生活』という本のコピーを渡しました。その本は返礼品だけでタダ同然の暮らしができるという内容。私は“菅さん、こういう人が出てくるほど、とんでもないことが起きています。マズいのでは”と言いました。すると、菅さんは“こんな人ばかりじゃない。俺の意志に応えて、多額の寄附をしてくれている人を、俺は何人も知っている”と主張されるばかりで、話が進みませんでした」

「菅さんは“何が悪いんだ”と」

それでもめげずに本のカラーコピーを執務室に置いて帰った平嶋氏に対して、同席していた職員が声をかけてきたという。

「菅さんから“返してこい”と言われコピーを持ってきたと。返礼品の欠陥を指摘されても、菅さんは“何が悪いんだ”と人の話を聞く気がなく、“夕張みたいにメロンを配り、うまくやっているところもあるじゃないか”などと、ご注進するわれわれ官僚に“せっかくうまくやっているのに水を差さないでくれ”と言ってきた。しかも寄附額の上限を当時の1割から、現行の2割へと倍増することを求められていたのです」

問題点を指摘するのが自らの役目だと覚悟した平嶋氏は、こう振り返る。

「私だっていろいろと指摘するのは気が進まなかった。それでも制度の問題点を伝えなくては、所管する自治税務局長の職務を果たしたことにはならない。それで最後に菅さんと衝突してしまいました。こちらとしては、返礼品など本来あってはならないと法律に明文化してほしかった。それについても菅さんから“ダメだ”と断られてしまいました」

エリート官僚の異例の人事

結局、平嶋氏は局長就任からわずか1年で、自治大学校の校長へと飛ばされた。将来の事務次官候補だったエリート官僚の異例人事。霞が関では菅氏による左遷だとささやかれた。

「当時、総務大臣だった高市早苗さんに“ちょっとアンタ、菅ちゃんとの間にふるさと納税で何があったの？”と聞かれたんです。高市さんは事務次官と練りに練った総務省の人事案を官邸に持っていったら、私の名前だけペケマークがついていたと。菅さんは“ふるさと納税に不熱心だからだ”と答えたそうです」

俗にいう菅氏の“官僚支配”を平嶋氏は肌身で感じてきたというわけだ。

「私の一件で、総務省内はちょっとおびえてしまい、ふるさと納税に下手に触るとまずいという空気になった。もともと、菅さんは自分が始めた政策として手柄のように思っている。私のような人間は“俺の手柄に傷をつけてきやがった”と思われていたのでしょう。菅さんは寄附金1兆円を達成した後、今度は2兆円だと構想を披露しているそうですが、ここで歯止めをかけられなかったら、日本はどうなってしまうのか」

猫も杓子（しゃくし）も利用する制度とあっては、国会でも野党でさえ暗部に触れず頬被り。いったいこの国は、いつから当たり前の話ができなくなってしまったのか……。

