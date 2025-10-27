10月21日、日本初の女性首相が誕生した。だが、ここに至る道のりは決して平坦なものではなかった……。

＊＊＊

【レア写真】「可愛らしいエプロン姿で料理を…」 若かりし高市早苗首相の“意外な姿”

不安定な「自・維政権」

大方の予想を覆して高市早苗氏（64）が自民党総裁に選ばれたのは10月4日のことであった。その後、10日に公明党が連立政権離脱の“離縁状”を突き付けたことで、首班指名を巡る「権力闘争」は、にわかに、そして激しく動き始めた。

与野党が入り乱れ、水面下では、さまざまな政権の枠組みが浮かんでは消えていったが、結果として日本維新の会が自民党の新たな連立パートナーとなった。

ただ、自民と維新の関係は、それほど強くはなく、むしろ不安定というべきであろう。

高市早苗首相

ミニスカートで足を組み……

そんな局面への対応を迫られる高市氏は、初当選から足掛け33年、いかにして頂点に上り詰めたのか。その足跡を振り返ってみよう。

1995年11月30日、東京・永田町、第一議員会館の一室でのワンシーン。当時の流行を感じさせるミニスカートで足を組み、物思いにふける高市氏の姿があった。時は新進党時代の同党の党首選が注目を集めていた頃。次の総選挙で勝てる党の顔は誰か。心の中はそれでいっぱいの様子だったが、本人は翌年の総選挙で当選したがすぐに離党し、自民党入りした。

1997年10月17日夜、東京・高輪の旧衆議院議員宿舎では、サルのイラスト入りのエプロン姿で大根をおろす高市氏の姿が。激務続きで食生活が乱れがちのため、週に2〜3回は第1秘書の弟の分も含めて晩飯を作るという。「野菜と魚を取るようにしているんです」とのこと。塩サバにトマトを添えた一皿を披露してくれた。

そして10月21日午後1時47分、内閣総理大臣に指名された瞬間の高市氏は、かつての姿とは打って変わって、貫禄すら感じさせるまなざしを見せた。史上初の女性リーダーが導くわが国の行く先は……。

撮影・西村 純/鷲尾倫夫/福田正紀/桜井 修

「週刊新潮」2025年10月30日 掲載