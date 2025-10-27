◆女子プロゴルフツアー 延田グループ・マスターズＧＣレディース 最終日（２６日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）

単独首位で出たメルセデセス（年間ポイント）ランキングトップの佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝が今季、通算とも４勝目を挙げ、初の年間女王に前進した。６バーディー、１ボギーの６７をマークし、大会記録を６打更新する通算２５アンダー。２位との１１打差は日本勢ツアー最大に並び、歴代２位タイ。初日からの首位を守り、５月のブリヂストンレディスに続く完全優勝を達成した。同一年の４日間大会での複数回完全Ｖはツアー史上初の快挙となった。

＊ ＊ ＊

佐久間の記録的な完全優勝の陰に「スタバのご褒美」があった。ゴルフは５時間近いラウンド中、体だけでなく頭も使う。トレーナーを務める藤山和也氏はシーズン終盤戦を見据え、蓄積された脳疲労の軽減に前週から取り組んできた。

カギは幸せホルモンと呼ばれるドーパミンとセロトニン。「目標を達成し、報酬やご褒美を得る。そういう小さな喜びから分泌される」という。今大会中、佐久間は一日４アンダーをノルマに掲げていた。クリアする度にスターバックスのコーヒー「アイスラテのトールサイズ。氷少なめ、ミルク多め」をご褒美としてプレゼントした。「体と頭の疲労を両方取って、課題にフォーカスする。今週はそれがうまくいった」と喜んだ。（高木 恵）