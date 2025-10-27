◇ムロオ関西大学ラグビー第4節（2025年10月26日 大阪・鶴見緑地球技場）

同大は26―49で京産大に敗れ、3連敗を喫して大学選手権出場の可能性が消滅した。

前半3分にWTB上嶋友也（3年＝東福岡）のキックからFB岩本総司（4年＝常翔学園）が先制トライ。さらにJO林慶音（4年＝大阪桐蔭）のトライで14―0とリードしながら、ここから3トライを献上して前半は14―21で折り返した。

後半8分にはWTBファイアラガ義信ダビデ（3年＝常翔学園）が豪快な突破から左隅にトライ。同15分には自陣でのターンオーバーを起点にFB岩本が2トライ目を挙げ、26―21と再び試合をひっくり返した。

だが、ここから京産大の反撃を食らい、4トライを献上。終盤に引き離され、26―49で敗れた。

泥臭くひたむきな戦いで後半途中まで互角の戦いを演じながらも、一歩及ばなかった。「今年から4年生は必死にラグビーと向き合ってきたと思うけど、京産大の4年間には追いつかなかった。そこが最後の30分になった」と永山監督。SO大島泰真主将（4年＝京都成章）も「最後の30分や20分で仕留めるのが自分たちの戦い方だけど、京産大のフィジカルをボディーブローのように受け続けて、最後にギアが上がらなかった。そこが積み上げの差」と敗戦を受け止めた。

これで1勝3敗。残り3試合で入れ替え戦回避は最重要課題となる。