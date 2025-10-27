女優でモデルの松本玲奈（21）が26日、自身のインスタグラムを更新。沖縄で撮影した水着ショットを投稿した。

「夏の写真が好評だから沢山あげちゃう 来年も沖縄行くです」とつづり、胸元を大胆に露出した黒の水着にデニムのショートパンツを履いたビーチでの姿を公開。「またまたすっぴん 眉毛は小さい頃から変わりません、、」と明かした。

また、別の投稿ではメイド風のバニーガールコスプレ姿も披露した。「malymoonさんの衣装かわいい 人生二回目のバニーちゃん 生地やら形やら全てかわいい コスプレが大好きだから憧れのまmalymoonさんの衣装着れて嬉しい」と記し、グレーを基調としたミニスカートワンピース姿をアップした。

ファンやフォロワーからも「スッピンでこの美しさ」「サイコーに可愛い」「反則的に可愛いすぎ〜」「セクスィ〜」「エロすぎ…」「けしからん」「でけー」などのコメントが寄せられた。

松本は広島県出身。今年7月にデジタル写真集「あの子が水着に着替えたら…」を発売し、9月には初DVD「恋してレイナ」を発売。バスト90センチのGカップ。特技は絵画、エレクトーン、少林寺拳法、ソフトテニス。