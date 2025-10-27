

わが子を進学校に入学させて一流と呼ばれる大学に進学させる、それが教育熱心といわれる保護者の“常識”だったはずである。その常識が、少しずつではあるけれど、変化してきている。

来年の春に東京都あきる野市に開校する「あきる野モンテッソーリスクール」も、そうした変化の延長線上にある。

モンテッソーリ教育を受けた人

モンテッソーリ教育は、100年以上も前にイタリア初の女性医師であり教育学者でもあったマリア・モンテッソーリ博士によって考察された教育法である。

その基本となる考えは、「子どもは、自らを成長・発展させる力を持って産まれてくる。大人は子どもに教えるのではなく、子どもの力を信じ、自由を保障し、子どもたちの自発的な活動を援助する存在に徹しなければならない」というものだ。

この教育法は世界的に広く受け入れられており、バラク・オバマ元アメリカ大統領やマイクロソフト社を創立したビル・ゲイツ、グーグルの共同創業者であるラリー・ペイジといった有名人も、この教育を受けているという。日本でもかなり知られており、導入・実践している幼稚園や保育園の数は多い。

しかし幼児教育としては広く実践されているものの、6歳〜12歳の「児童期」、つまり「小学校課程」でモンテッソーリ教育を実践している学校となると、確認できる限りでは、全国でも4校ほどしかないのが現状だ。来春、あきる野モンテッソーリスクールが開校すれば、小学生のためのモンテッソーリ教育を実践する5番目の学校となる。

なぜモンテッソーリ教育を実践する小学校がないのかといえば、学習指導要領という高い壁があるからだ。日本で「学校」といえば、学校教育法第一条に定められた、「一条校」と呼ばれるところである。

学校教育法に定められた教育の目的や基準に基づいてつくられているのが学習指導要領で、一条校は学習指導要領をベースに教育することになっている。その学習指導要領に、モンテッソーリ教育は含まれていない。そのため、モンテッソーリ教育を中心とした学校（一条校）は成立しにくくなっている。

あきる野モンテッソーリスクールも、一条校ではない。社会福祉法人「和の会（やわらぎのかい）」が運営する、いわゆる「フリースクール」である。フリースクールで国や自治体の補助は受けられないので、その負担は保護者の肩にのしかかる。あきる野モンテッソーリスクールの授業料も、月額10万円ほどになる予定だ。

一条校に籍を置きながらフリースクールへ

日本社会では、「義務教育」という考え方が根を張ってきた。学校教育法の第17条には、「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う」とある。

ここだけ読めば、保護者はわが子を「小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」、つまり一条校に通わせなければならない決まりになっているように思える。

しかし、同じ学校教育法の第16条には、「（保護者は）子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う」とある。必ずしも「一条校に通わせろ」と言っているわけではなく、保護者の義務は「普通教育」を受けさせることにあるといっているのだ。

そして2016年12月に成立・公布された「教育機会確保法」によって、一条校に籍を置きながら一条校ではないフリースクールやオルタナティブスクールで学ぶことを認める流れが強まってきている。一条校に籍を置きながらフリースクールやオルタナティブスクールで普通教育を受けていれば、保護者は義務教育違反を問われることはない。

これまで一条校だけを学校としてきた“一条校信仰”が壊れつつあるわけだ。あきる野モンテッソーリスクールも、そうした流れの中で生まれようとしている。

とはいえ、まだまだ保護者の意識には“1条校信仰”が根強く、わが子を一条校以外の学校に通わせることを躊躇する保護者は多い。

先述したように、公立小学校に通わせるのに比べて、かなりの高額だ。モンテッソーリ教育が広く知られているとはいえ、一条校ではないあきる野モンテッソーリスクールが開校したところで、はたして子どもたちが集まるのか、という疑問も浮かんでくる。

ただし、その心配は無用のようだ。これまであきる野モンテッソーリスクールでは説明会を3回開いているが、合計160組（子どもと保護者）が集まっている。あきる野市近郊からだけでなく、東京の23区に神奈川県や埼玉県などの近隣県、さらには栃木県や山形県、福岡県などからの参加もあったという。

一条校でなくてもいいし、何よりモンテッソーリ教育を小学生の時期にも受けたい、受けさせたいと考えている親子が、こんなにもいるということである。入学するとなると通学が無理な子どもも多いのだが、すでに移住の準備をすすめている保護者もいるという。保護者の意識は、確実に変わってきている。

なぜ、あきる野に開校するのか

あきる野モンテッソーリスクールは、運営母体である「和の会」理事長の今野徹氏と、校長に就任予定の安倍陽子氏の出会いから始まっている。

「今野さんから講演を依頼してもらって、講演したお礼ということでレストランでご馳走になったんですが、その席で私が『小学校をつくりましょう』と一生懸命に話しました」と、安倍氏。それに今野氏が同意して、あきる野モンテッソーリスクールの構想が動きはじめた。



もちろん、同意する十分な下地が今野氏にはあった。「和の会」は、あきる野市で認可保育園「あきる野こどもの家」を2002年から運営している。この保育園で実践しているのは、モンテッソーリ教育である。

あきる野こどもの家の歴史をさかのぼると、前身は1989年に開設された無認可の「昭島モッテッソーリこどもの家」だった。開設者は、今野氏の母親である。その経緯を今野氏が次のように説明した。

「私が中学か高校のころ、専業主婦だった母親が突然、『保育士の資格をとる』と言いだして、専門学校に通いはじめました。そして資格をとると、学校に残るように説得され、指導する側になります。そして教え子たちの様子をみるために多くの保育園をまわるのですが、その中で出会ったのがモンテッソーリ教育でした。そのとき母親は、“雷に打たれた”ような衝撃を受けたそうです」



そこから独学を始め、さらにモンテッソーリ教育の教師資格をとるために、東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンターに通い始める。そして資格を取得して開設したのが、昭島モッテッソーリこどもの家だった。

といっても、昭島の自宅の一室を使っての開設だった。大学を卒業した今野氏が自宅を出ることになり、それで空いた部屋があったからだ。

1998年にはあきる野市に移転し、あきる野こどもの家を開設する。そして、2002年に和の会を設立し、あきる野こどもの家は認可保育園となった。現在は、今野氏が和の会の理事長であり、あきる野こどもの家の園長でもある。今野氏自身も、0歳〜6歳までを教えるモンテッソーリ教師資格を取得してもいる。

「モンテッソーリ教育は0歳〜6歳、6歳〜12歳、12歳〜18歳、18歳〜24歳と発達に合わせた4段階に整理されています。ところが日本で広まっているのは、幼稚園や保育園などでの0歳〜6歳の第1段階だけです。もちろん、人格形成の土台を構築する大事な時期にモンテッソーリ教育で学ぶことは重要な意味を持っています。しかし、せっかく築き上げた学びが、就学と同時にパツンと途切れてしまいます。モンテッソーリ教育に携わってきた者なら、誰もがこの状況を残念に思っています」（今野氏）

もちろん、今野氏もそう考えている1人である。そこに安倍氏から、モンテッソーリ第2段階の実践をする小学校をつくる話がもちかけられたのだから、反対するわけがなかった。

きっかけは「歌のお姉さん」での経験

それにしても、学校をつくるのは簡単ではない。そんな話をもちかけるとは、大胆というしかない。それくらい安倍氏はモンテッソーリ教育に心酔しており、かなり年季も入っている。

上智大学で教育学を学んでいた安倍氏は、そのころフジテレビ系列の子ども向け番組「ポンキッキーズ」で歌のお姉さんとしても活躍していた。そこでの経験がモンテッソーリ教育につながっていくのだが、安倍氏は次のように説明した。

「ポンキッキーズの全国ツアーで小児病棟の子どもたちとの触れあいをきっかけに、『子どもたちの成長をより深く支えたい』と考えるようになりました。そして、たまたまモンテッソーリ教育を実践している幼児教室でアルバイトするようになったのが、モンテッソーリ教育との出会いでした。子どもたちが教室に来て幸せに変化していく姿を目の当たりにして、『これだ！』と直感しました」

すぐに資格をとるための学校に通い、2008年に3歳〜6歳を教えるモンテッソーリ教師資格を取得し、2016年には0歳〜3歳の教師資格、2020年には6歳〜12歳の教師資格を取得する。ただし、6歳〜12歳の教師資格取得のためのトレーニングコースが日本にはないため、アメリカに留学しての取得となった。

「6歳〜12歳の教師資格を取ったときには、結婚して子どももいました。アメリカで勉強したのは3年間でしたが、夏の2カ月くらいアメリカに行って学び、あとは日本で課題とかをこなすという生活でした」

そうした生活も楽ではないが、もっと大変なことがあった。安倍氏が続ける。

「2018年からアメリカの学校で勉強しましたが、同僚たちはアメリカをはじめ世界中にあるモンテッソーリ教育の学校から派遣されていて、学費や生活費は派遣元から援助を受けていました。資格を取れば働く場所も保障されています。しかし私の場合、完全な自費だったし、小学校課程でモンテッソーリ教育を行う学校の少ない日本では、働く場が保障されているわけでもありませんでした。そんな境遇で、アメリカでの同僚たちには『Are you OK?』と心配されました（笑）」

そこまでして安倍氏が6歳〜12歳の教師資格にこだわったのには、もちろん理由があった。

「たまたまイタリアのモンテッソーリ教育の現場を視察するツアーに誘われたのがきっかけでした。モンテッソーリ教育の教室や保育園で働きながら、2016年にはモンテッソーリ教育をもっと広めたいとの思いから『イデー・モンテッソーリ』というポータルサイトを始めていました。

そのサイトでイタリアでの実践を紹介したくて、ツアーに参加しました。そこでモンテッソーリ教育の小学校を見学し、穏やかに、幸せそうに学んでいる小学生を見て、かなりのショックを受けました。小学校段階でモンテッソーリ教育を学べる選択肢が日本には少ないことに気づかされたことも衝撃でした」

そこで、まずは教師資格をとろうと思ったのだ。「最初は、資格さえとれば働くところはみつかるだろう、くらいに考えていました」と、安倍氏。しかし、現実が甘いものではないことも痛感させられる。

数は少なくてもモンテッソーリ教育を実践する学校はあるにはあるが、少ないだけに教師ポストも少ない。誰かが辞めないかぎりポストは空かないのだが、やっと得られたポストを手放す人もきわめて少ない。したがって教師になりたくても、かなり難しい状況である。

「2019年くらいには、トレーニングを辞めようと本気で考えました。しかし、『働く場所がないのなら、自分でつくろう』と発想を転換したんです」と、安倍氏は笑う。

“習い事”ではなく学校にこだわった理由

そして、2022年に東京の世田谷区に0歳〜12歳を対象にしたモンテッソーリ教育の実践を行う「モンテッソーリ・ファーム」を設立し、代表に就任する。

クラウドファンディングで資金を募りはじめたのが2020年末ごろからで、約380人の賛同者から約720万円の資金を集めてのスタートだった。夢だった小学生のためのモンテッソーリ教育ができる場を実現したのだ。

ただし、それで彼女が満足したわけではなかった。モンテッソーリ・ファームは、学校帰りの子どもたちが“習い事”としてモンテッソーリ教育を学ぶ場でしかなく、学校ではない。安倍氏の夢は、終日にわたってモンテッソーリ教育が実践される学校をつくることだった。

彼女の模索は続いていた。そして、前述したように今野氏からの講師依頼があった機会に、モンテッソーリの学校をつくる構想をもちかけることになるのだ。

今野氏はモンテッソーリ教育の保育園だけでなく、0歳〜3歳の教師を養成するための「あきる野モンテッソーリトレーニングコース」もあきる野市で運営している。国際モンテッソーリ協会（AMI）から公認されている教師養成コースである。ここでの講演に、今野氏が安倍氏を講師として呼んだのだ。そして、あきる野モンテッソーリスクールの実現へと急展開していく。

あきる野モンテッソーリスクールには、安倍氏のほかに、6歳〜12歳の教師資格をもち、教えた経験もある2人も教師として参加することになっている。「6歳〜12歳の教師資格を持っているのは日本に10人もいないと思いますが、そのうち3人が参加するのですから、贅沢な学校です」と、安倍氏は言う。

学ぶことの楽しさを体感できる6年間に

来春の開校時の生徒は、小学1年生が中心になる予定だという。幼稚園や保育園でモンテッソーリ教育を受けて一般の小学校に入学し、そこで物足りなさを覚えた生徒を中心に受け入れるのかと思っていたら、そうではないらしい。その理由を今野さんは、次のように説明する。



「モンテッソーリ教育では、年上の子が年下の子に教え、下の子は上の子を見習いながら成長していきます。例えば、公立の学校で6年間を過ごした子が、モンテッソーリ教育の学校に来ていきなりリーダーシップを取れるかというと無理です。

モンテッソーリの保育園で育った子でも、そこから公立の学校で3年間も育つと、公立の文化になじんでいます。モンテッソーリ教育に戻れと言っても、子どもにとって大きな負担になってしまいます。だから1年生が中心、3年生までの子が若干名と考えています。そうして時間をかけて、あきる野モンテッソーリスクールの文化をつくっていこうと考えています」

その今野氏が説明会で接した保護者は、どういう考えを持っていたのだろうか。聞いてみた。

「まずテストの点数による学力は心配されていません。気にされていたのは、本当に子どもが学ぶことの楽しさを体感できる6年間になるのか、ということでした。それが、私たちが目指している教育でもあります。そういうことを学んだ子どもたちは、中学や高校進学でも有名だからとかではなく、自分のやりたいことが実現できる学校を選んでいくと思います。それを保護者も望んでいます」と、今野氏。

有名中学、高校、大学に価値があるという従来の“常識”にとらわれない子どもや保護者が確実に現れている。「そういう時代になってきているということです」と、今野氏も言った。時代は変わりつつある。

