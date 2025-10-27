「目玉の松ちゃん」の愛称で親しまれた日本映画草創期の無声映画スター、尾上松之助は、今年没後100年、来年が生誕150年を迎えます。

尾上松之助は、明治8年に岡山市の旭川の中洲にある西中島町で生まれました。地元の芝居小屋・旭座の子役として人気を博した後、関西で映画俳優としてのキャリアを築きました。

大きな目をむいての大見得を得意とし「目玉の松ちゃん」の愛称で親しまれました。

没後100年と生誕150年を記念して、来月（11月）16日、岡山市中区西中島町の旭坐で「尾上松之助里帰り上映会」が開かれます。

大正時代の無声映画「豪傑児雷也」を上映

岡山が生んだ映画人の功績を知ってもらおうと「尾上松之助里帰り上映会実行委員会」と「尾上松之助遺品保存会」が主催するものです。

上映会は3部構成で、

第1部では尾上松之助遺品保存会の松野吉孝さんによるレクチャーと、大正10年に製作された『豪傑児雷也』の上映。

第2部は、大正11年に製作された『渋川伴五郎』上映。

第3部は、尾上松之助遺品保存会の活動や岡山での調査活動報告などが予定されています。

尾上松之助は出演作品数が1000本を超えています。

上映会は、11/16（日）午後1時半から。入場料は1000円です。

申し込みは、macchan2025oka@gmail.com