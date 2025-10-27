◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)

ドジャースの山本由伸投手がワールドシリーズ第2戦に登板し、強力ブルージェイズ打線を9回1失点の完投勝利。ムーキー・ベッツ選手は「本当にとんでもない投手だよ」とたたえました。

山本投手は初回にノーアウト1、3塁としますが、絶好調のウラジーミル・ゲレロJr.選手を封じるなど、得点を与えず。3回に犠牲フライで失点しますが、4回以降パーフェクト投球で、9回1失点の105球、完投勝利でした。今月15日のリーグ優勝決定シリーズのブリュワーズ戦に続いて、2試合連続完投勝利。チームは初戦を落としていましたが、敵地で大きな1勝です。

このピッチングにショートを守るムーキー・ベッツ選手は、「（1回裏に）23球投げて9回を完投した。合計100球余りしか投げなかった。本当にとんでもない投手だよ」とたたえました。

また、取材陣からポストシーズンの2試合連続完投勝利が2001年以来だったという情報を聞くと、「何と言っていいか分からないぐらいすごいね。あんな投球が見られてうれしいし、彼が仲間でよかった」とコメント。

山本投手はなぜ長いイニングを投げられるとの問いには、「対戦したことがないから分からない（笑）ストライクを取れる球種がいくつもある。左右両方に変化する球があり、速球もいいからじゃないかな」と語りました。

山本投手はこのポストシーズン、3勝1敗、防御率1.57の成績。4試合の先発登板で28回2/3を投げ、大一番で力投を続けています。