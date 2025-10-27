¡Ú2Ê¬¤Ç³Ø¤Ö¹ÔÀ¯Ë¡¡Û¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤È¤Ï¡©
Îß·×18ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢Ë¡Î§³Ø½¬¤ÎÆþÌç½ñ¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ÎºÇ¿·´©¡Ø¸µË¡À©¶É¥¥ã¥ê¥¢¤¬¶µ¤¨¤ë ¹ÔÀ¯Ë¡¤òÆÉ¤àµ»½Ñ¡¦³Ø¤Öµ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÎµÈÅÄÍø¹¨¤µ¤ó¤Ï¡¢½°µÄ±¡Ë¡À©¶É¤Ç¡¢15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êË¡Î§¤ä½¤Àµ°Æ¤ÎºîÀ®¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Ë¡Î§¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£»î¸³ÂÐºö¤«¤é¼ÂÌ³¤Þ¤Ç¡¢¹ÔÀ¯Ë¡¤ÎÍ×ÅÀ¤òÃ»»þ´Ö¤Ç³Ø¤Ù¤ë1ºý¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¹ÔÀ¯Ë¡¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤É¤³¤è¤ê¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤È¤Ï¡©
¡¡Á°Àá¤Ç¤ÏÂå¼¹¹Ô¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âå¼¹¹Ô¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¤Ê¤«¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£²¿¤ò¶¯À©¼¹¹Ô¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢µÁÌ³¤ÎÆâÍÆ¤ò¶¯À©¼¹¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶¯À©¼¹¹Ô¤ÏµÁÌ³¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤È³Ð¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Âå¼¹¹Ô¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¼¹¹ÔÈ³¡¢Ä¾ÀÜ¶¯À©¡¢¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©Ä§¼ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¹¹ÔÈ³¤È¤Ï¡©
¡¡¼¹¹ÔÈ³¤ÏÈ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È³¤È¤¤¤¦Ì¾¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÈ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡È³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢1²ó²Ê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼¹¹ÔÈ³¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÌ³¤¬Íú¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢²¿²ó¤Ç¤â²áÎÁ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²áÎÁ¤ò²Ý¤¹¡×¤³¤È¤ò¥Æ¥³¤Ë¤·¤Æ¡¢µÁÌ³¤ÎÍú¹Ô¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¼¹¹ÔÈ³¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²áÎÁ¤Î¤³¤È¤ò¼¹¹ÔÈ³¤È¤·¤Æ¤Î²áÎÁ¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¹¹ÔÈ³¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Âå¼¹¹Ô¤¬ÂåÂØÅªºî°ÙµÁÌ³¤Ë¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤µÁÌ³¡ÊÈóÂåÂØÅªºî°ÙµÁÌ³¡Ë¤ä¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¡Á¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÉÔºî°ÙµÁÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ËµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¹¹ÔÈ³¤Ï¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
2¤Ä¤Î²áÎÁ
¡¡Ë¡Îá°ãÈ¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¶â¤Ç¤¢¤ë²áÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼¹¹ÔÈ³¤È¤·¤Æ¤Î²áÎÁ¤È¤ÏÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¶â¤È¤·¤Æ¤Î²áÎÁ¤Ï¡¢Ãá½øÈ³¤È¤·¤Æ¤Î²áÎÁ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö²áÎÁ¤ò²Ê¤¹¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼¹¹ÔÈ³¤È¤·¤Æ¤Î²áÎÁ¤ÏÈ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡Ö²áÎÁ¤ò²Ý¤¹¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼¹¹ÔÈ³¤Ï¸½ºß¤Ç¤Ïº½ËÉË¡¤ËÍ£°ì¤ÎÎã¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
Ä¾ÀÜ¶¯À©¤È¤Ï¡©
¡¡Ä¾ÀÜ¶¯À©¤Ï¡¢µÁÌ³¤òÍú¹Ô¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢µÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤äºâ»º¤ËÄ¾ÀÜ¡¢¼ÂÎÏ¹Ô»È¤·¤ÆµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¾ÀÜ¶¯À©¤Ï¡¢ÂåÂØÅªºî°ÙµÁÌ³¡¢ÈóÂåÂØÅªºî°ÙµÁÌ³¡¢ÉÔºî°ÙµÁÌ³¤Î¤É¤ì¤Ç¤â»È¤¨¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¢Íø¿¯³²¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏË¡Î§¤ÇÄê¤á¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÛµÞÁ¼ÃÖË¡¡ÊÀ®ÅÄ¿·Ë¡¡Ë¤Ç¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤Ë¹©ºîÊª¤Î½üµî¤Î¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤¿Îã¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©Ä§¼ý¤È¤Ï¡©
¡¡µÁÌ³¼Ô¤¬¶âÁ¬¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¤¬Ä¾ÀÜ¡¢¤³¤Î¶âÁ¬¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©Ä§¼ý¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä§¼ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢µÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤¼Ô¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄ§¼ý¤·¤Þ¤¹¡£¹ñ¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬ºÄ¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉáÄÌ¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆºÄ¸¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ê¼Ú¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹ñÀÇ¡¢ÃÏÊýÀÇ¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡¢Âå¼¹¹Ô¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¸øºÄ¸¢¤Î¤¦¤Á¡¢Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤¿¶âÁ¬ºÄ¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñ¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬¼«¤éÄ§¼ý¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©Ä§¼ý¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¤Þ¤È¤á
¡Ö¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©Á¼ÃÖ¤ÎÁ´ÂÎÁü¡×¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë4¤Ä¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëµÁÌ³¤ÎÀ³Ê¤âÊ»¤»¤ÆÉ½¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
Â¨»þ¶¯À©¤È¤Ï¡©
¡¡ºÇ¸å¤ËÂ¨»þ¶¯À©¤¬°Õ³°¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤Ò¤È¤Ä¡£
¡¡¹ÔÀ¯Âå¼¹¹ÔË¡1¾ò¤Ë¤Ï¡Ö¹ÔÀ¯¾å¤ÎµÁÌ³¤ÎÍú¹Ô³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÌ¤ËË¡Î§¤ÇÄê¤á¤ë¤â¤Î¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤ÎÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÁÌ³¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¼¹¹ÔÈ³¡¢Ä¾ÀÜ¶¯À©¡¢¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©Ä§¼ý¤Ï¡¢Ë¡Î§¤òº¬µò¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç°Ê³°¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬ÆÈ¼«¤Ë¾òÎã¤òÄê¤á¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ÊÂå¼¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬Â¨»þ¶¯À©¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÎã¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Â¨»þ¶¯À©¤ÏµÁÌ³¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾òÊ¸¾å¡¢²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬¾òÎã¤òÄê¤á¤ÆÊüÃÖ¼«Å¾¼Ö¤òÅ±µî¤·¤ÆÊÝ´É¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÂ¨»þ¶¯À©¤ÎÎã¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾òÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¯¤¤Á¼ÃÖ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Î¸¢Íø¿¯³²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¶ÛµÞ°ÂÁ´Á¼ÃÖ¡Ë
Âè19¾ò¡¡»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÆÃÄê¶õ²ÈÅù¤Î´ÉÍýÉÔÁ´¾õÂÖ¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¡¢¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¡¢¿ÈÂÎËô¤Ïºâ»º¤Ë´í³²¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¶ÛµÞ¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤ë¤È¤¡ÊÎ¬¡Ë¤Ï¡¢Åö³ºÆÃÄê¶õ²ÈÅù¤Î½êÍ¼ÔÅù¤ÎÉéÃ´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼«¤é¹Ô¤¤¡¢Ëô¤Ï¤½¤ÎÌ¿¤¸¤¿¼Ô¼ã¤·¤¯¤Ï°ÑÇ¤¤·¤¿¼Ô¤Ë¹Ô¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
2¡¦3¡¡Î¬
¥¯¥¤¥º¤Ç¤ª¤µ¤é¤¤¡ª
¡¡°Ê²¼¤Ï¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÈµÈÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡¡¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÈÅÄ¡ÖºÇ¶á¤ÏÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î¼è¤êÎ©¤Æ¤¬¸·¤·¤¤¤è¤Í¡×
»³ÅÄ¡Ö¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©Ä§¼ý¤Î¤³¤È¤À¤Í¡×
µÈÅÄ¡Ö¤½¤¦¡¢¹ÔÀ¯¤¬Í¤¹¤ë¶âÁ¬ºÄ¸¢¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©Ä§¼ý¤Î¸¢¸Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
»³ÅÄ¡Ö¤¨¡© »Ô±Ä½»Âð¤Î²ÈÄÂ¤Ê¤É¤Ë¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤è¡×
µÈÅÄ¡Ö¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤¤ë¡£»Ô¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¶âÁ¬ºÄ¸¢¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»È¤¨¤ë¤è¡×
²òÅú
¡¡µÈÅÄ¤µ¤ó
²òÀâ
¡¡¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©Ä§¼ý¤Î¸¢¸Â¤Ï¡¢¸øºÄ¸¢¤Î¤¦¤ÁË¡Î§¤Ç¤½¤¦¤·¤¿¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤ß¤Ë¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢»Ô±Ä½»Âð¤Î²ÈÄÂ¡Ê»ÈÍÑÎÁ¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÈÄÂÆ±ÍÍ¡¢»äºÄ¸¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊºÇÈ½¾¼ÏÂ59.12.13¡Ë¡£¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©Ä§¼ý¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚPOINT¡Û
¡¡¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤È¤·¤ÆÂå¼¹¹Ô¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¼¹¹ÔÈ³¡¢Ä¾ÀÜ¶¯À©¡¢¹ÔÀ¯¾å¤Î¶¯À©Ä§¼ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¸µË¡À©¶É¥¥ã¥ê¥¢¤¬¶µ¤¨¤ë ¹ÔÀ¯Ë¡¤òÆÉ¤àµ»½Ñ¡¦³Ø¤Öµ»½Ñ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£