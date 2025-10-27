◇SMBC日本シリーズ2025 第2戦 ソフトバンク10―1阪神（2025年10月26日 みずほペイペイD）

7回2死での最終打席を左翼への二塁打で締めた韋駄天（いだてん）は塁上で大きく息を「ふー！」と吐いてうなずいた。ソフトバンク・周東が日本シリーズ新記録となる1試合5安打。全5打席で快音を響かせ、猛打爆発の原動力となった。

「あんまりないことなのでどうしたらいいのか。この長い歴史の中でなかなかバッティングで名を刻めるとは思ってなかった。非常に良かったし、うれしい」

第1戦に続いて2番で出場し、まずは0―1の初回無死一塁で右前打を放った。2点リードの2回2死二塁では左翼への適時三塁打。3回には中前打で、初回から3回まで3イニング連続安打はシリーズタイ記録だった。5回にも中前打を放って4安打のタイ記録。7回の最終打席で塗り替えた。

周東は「柳田さんが1番打者らしいことをしているので負けないように」と先輩を立てて話したが、覚醒には理由があった。「ケガ明けで打ち始めた時の感覚が良かったので映像で見た」。低く、強い弾道で逆方向へ。理想の打撃が大一番で戻った。小久保監督は「5安打ってありそうじゃないですか。意外に日本シリーズではなかったんやと」と話し、「歴史に名を刻んだね」と称えた。

1勝1敗とし、28日の第3戦から舞台は敵地・甲子園へと移る。「阪神ファンの方々の応援、声援は凄い。負けないように盛り上がって戦っていきます」。球界最高峰の足ではなく、バットで球史に名を刻んだ選手会長は実に頼もしかった。 （井上 満夫）

○…周東（ソ）の1試合5安打は、過去24人で28度あった4安打を抜く日本シリーズ新記録になった。また、初回からは3イニング連続安打。日本シリーズで3イニング連続安打は、98年西武第5戦の佐伯貴弘（横浜＝7〜9回）、03年阪神第4戦の鳥越裕介（ダイエー＝6〜8回）、10年ロッテ第2戦の荒木雅博（中＝1〜3回）に次ぎ史上4人目で、チーム2人目だ。