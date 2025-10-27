さらなる飛躍へ、日本ハム・達孝太投手（21）が2年連続の米国武者修行を敢行する。昨オフに約300万〜400万円をかけて初めて米国自主トレを実施。現地で動作解析など本場のトレーニングに触れ、今季はNPB記録となるプロ初白星から無傷の7連勝を挙げるなど8勝と躍進した。まだ日程は未定だが「今年も行きますよ！」と笑顔で明かした。

昨年の反省も生かす。約2週間滞在した初の米国生活で、最も苦労したのが食事環境だった。「全部ジャガイモ…。白米が食べたくなった」と吐露していただけに、今季は白米と炊飯器を忘れずに持参する。「やっぱり石井米じゃないですか？（笑い）」と、実家が米農家の先輩・石井にお米の提供もお願いした。

現地では最新鋭のトレーニングはもちろん、多くの刺激も受ける。トレーニング施設はFAとなったメジャーリーガーも利用しており「クビになって次の球団を探すため、アピールする動画を撮っていたりする。ここに懸けているのが伝わってくるし、そういうのが良かった」と振り返る。ハングリー精神が感化され、今季の飛躍につながった。

今季は16試合に登板して8勝2敗、防御率2・09をマーク。契約更改でもアップ査定が期待され、米国自主トレの投資分は回収した見込みだ。「一番良い投資じゃないですか！今年は1000万円くらい突っ込みますか！」と冗談交じりに語った右腕。来季節目のプロ5年目へ、再びレベルアップして帰ってくる。（清藤 駿太）