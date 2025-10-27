ドジャースで働いて40年目の球団公式カメラマン、ジョン・スーフー氏が26日(日本時間27日）、自身のインスタグラムを更新。25日（同26日）のワールドシリーズ第2戦で完投勝利をした山本由伸投手（27）に、佐々木朗希投手（23）らが土下座をして称えるユーモラスなショットを披露した。

スーフー氏は「Bow Down」（おじぎ）と記し、「ワールドシリーズ第2戦のヒーロー、山本由伸が、ブルージェイズ相手に完投した後、チームメートから敬意を示される」とし、佐々木に加え通訳のウィル・アイアトン氏ら球団関係者たちが最敬礼で山本を称え、それに右手を挙げて応えているもの。

山本はWS第2戦で9回、105球を投げ4安打1失点、8奪三振でWS初完投勝利。14日（同15日）のブルワーズとのリーグ優勝決定戦第2戦で完投勝利を挙げたのに続く2試合連続完投勝ちを飾った。

守護神を務める佐々木はWSではまだ出番がなく、リーグ優勝決定シリーズでPS3セーブ目を挙げた時には「毎試合完投しないかなと思って見ている」と冗談交じりに語っていたが、その通りの快投に感謝のポーズとなったようだ。

フォロワーからも「素晴らしい写真」「日本の文化が大好き」「見事なパフォーマンス」「これはレベル4のお辞儀だ」「これすごく好き」「とてもクール」などの声が寄せられていた。