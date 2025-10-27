²¬ÅÄ½Ú°ì¼ç±é¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×°¤Éô´²¤Î½Ð±éÈ¯É½¡¡±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÉÔµ¤Ì£¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤Á¤Î¡Ä
¡¡Netflix¤Ï27Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê44¡Ë¤¬¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¡Ê´ÆÆÄÆ£°æÆ»¿Í¡¢11·î13ÆüÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð±é¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¡Ê61¡Ë¤¬¡ÈºÇ¶²¤Î·õ¹ë¡É²¬Éô¸¸ÅáºØ¡Ê¤ª¤«¤Ù¡¦¤²¤ó¤È¤¦¤µ¤¤¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ïº£Â¼æÆ¸ã»á¤Ë¤è¤ëÆ±Âê¾®Àâ¡£ÌÀ¼£11Ç¯¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢292¿Í¤Î»ø¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÌ¿¤¬¤±¤Î¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡ÖêÃÆÇ¡Ê¤³¤É¤¯¡Ë¡×¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°¤Éô´²±é¤¸¤ë²¬Éô¤Ï¡¢µð¶í¡Ê¤¤ç¤¯¡Ë¤ËÄ¹¤¤ÇòÈ±¤ÎÉÔµ¤Ì£¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤Á¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¡Ö²½¤±Êª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥Ð¥È¥ë¤ò¤µ¤é¤Ëº®ÆÙ¤È¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£Ä¹È±¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê²¬Éô¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½¥ÆóÏº¡Ê²¬ÅÄ¡Ë¤ÎÅá¤Ë±Ç¤ë¡ÖêÃÆÇ¡Ê¤³¤É¤¯¡Ë¡×¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¡¼¥¢¡¼¥È¤â¸ø³«¡£
¡¡»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤·»Ö»Î¤¿¤Á¤Î¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±ºî¤Ë¤Ï²¬ÅÄ¡¢°¤Éô¤Î¤Û¤«¡¢Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡¢Åì½Ð¾»Âç¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢Áá²µ½÷ÂÀ°ì¡¢±óÆ£ÍºÌï¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢¾ëÉ°Íù¡¢Ê¥¾åÂÙ»Ë¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¡¢°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¡¢°æ±º¿·¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢ÃæÅçÊâ¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ßÀÅÄ³Ù¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£